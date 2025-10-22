Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello y Matilde Asián informan sobre la aprobación del proyecto de los presupuestos de Canarias
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. EFE

Las subidas a los alquileres previos a 2023 abren otro frente en el Gobierno

Sumar apuesta por una prórroga de tres años a los contratos y la congelación de las rentas, mientras que el PSOE duda de la constitucionalidad de algunas de las medidas de su socio

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:56

Comenta

La supresión de los topes del alquiler a los contratos firmados antes de mayo de 2023, fecha de entrada en vigor de la Ley de ... Vivienda, augura un nuevo debate de calado en el seno del Gobierno. Este nuevo frente cobra protagonismo además tan solo un día después de que Sumar pidiera durante unas horas antes de desdecirse la dimisión de Isabel Rodríguez por, lo que consideran, una deficiente gestión para paliar los problemas de acceso a la vivienda, especialmente entre una población joven que en una inmensa mayoría ve prohibitiva la posibilidad de la emancipación familiar.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  2. 2 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  3. 3 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  4. 4 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  5. 5 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  6. 6 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  7. 7 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película
  8. 8 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  10. 10 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las subidas a los alquileres previos a 2023 abren otro frente en el Gobierno

Las subidas a los alquileres previos a 2023 abren otro frente en el Gobierno