El soberanismo reclama al Congreso que derogue leyes de hace más de 300 años

Los decretos de Nueva Planta de Felipe V abolieron las instituciones de la Corona de Aragón

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:03

Iniciativa inédita del soberanismo. Los grupos de Junts, ERC, CUP y los comunes en el Parlamento catalán han registrado este miércoles una iniciativa legal en ... la Cámara catalana, en la que reclaman al Estado que derogue los decretos de Nueva Planta de hace más de 300 años. Tras la guerra de sucesión española, el rey Felipe V promulgó entre 1707 y 1716 leyes que abolieron las instituciones y los sistemas jurídicos de los territorios que integraban la Corona de Aragón, que se habían mostrado partidarios de los Austrias frente a los Borbones.

