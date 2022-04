Los otros cinco decretos salvados 'in-extremis' por el Gobierno

La de hoy ha sido la sexta ocasión en la actual legislatura en la que el Gobierno de coalición consigue salvar 'in extremis' alguno de sus decretos más importantes. Al sí de Bildu con el que el Ejecutivo ha sacado adelante el decreto anticrisis lo han precedido otras jornadas de infarto en las que la balanza se ha acabado decantando también del lado de Pedro Sánchez.

Cuarta prórroga del estado de alarma

La cuarta prórroga del estado de alarma se aprobó gracias al apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias y Partido Regionalista Cántabro. El Ejecutivo recibió ese 6 de mayo de 2020 el menor apoyo desde que comenzase la pandemia de covid-19, pero Sánchez salvó lo que en aquel entonces tildó como «un instrumento legal imprescindible». Se trataba de la primera ocasión desde el inicio de la crisis sanitaria en que se prorrogaba esta herramienta sin el apoyo del PP, que se abstuvo junto a Bildu, BNG y UPN. ERC, JxCat, la CUP, Vox y Foro Asturias, por su parte, votaron en contra.

Decreto de los fondos europeos

El Gobierno logró convalidar en el último momento, en el pleno del 28 de enero de 2021, uno de los decretos más importantes de la legislatura: la ejecución del multimillonario fondo europeo para la recuperación económica y social tras la crisis de la covid-19. Y lo hizo con la abstención de Vox. Una extraña combinación política que, junto al sí de EH Bildu, evitó que el Gobierno recibiese un varapalo en un asunto crucial. ERC, al igual que PP y Ciudadanos, votó en contra.

Decreto del fin del estado de alarma

El decreto cuya finalidad pasaba por gestionar el fin del estado de alarma salió adelante después de que el Gobierno constatase el malestar de sus socios parlamentarios. La medida, además de prorrogar políticas sociales como la prohibición de los desahucios, dejaba en manos del Supremo la decisión final sobre las restricciones impuestas por las comunidades para luchar contra el coronavirus. El Ejecutivo cosechó 189 síes, cien noes y sesenta abstenciones. Vox y PNV se abstuvieron; mientras que PP y Ciudadanos votaron en contra.

Decreto sobre los interinos

El decreto aprobado para reducir la temporalidad y el número de interinos en la Administración Pública hasta el 8% también se aprobó en la prórroga. Los 170 votos que el Ejecutivo obtuvo gracias a los votos de UP, ERC, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe o el PRC sacaron adelante la norma. Pero otras formaciones como PNV y Más País se inclinaron por una abstención. A Foro Asturias, UPN y Ciudadanos –que hasta entonces habían integrado, junto al PP, el bloque del no a Sánchez– se sumaron en este caso PDeCAT, Junts, Coalición Canaria, BNG y EH Bildu.

Votación de la reforma laboral

El Pleno del hemiciclo aprobó en febrero por 175 votos a favor y 174 en contra la convalidación de la reforma laboral, uno de los proyectos estrella del Ejecutivo. El diputado del PP, Alberto Casero, fue entonces decisivo al equivocarse votando –lo hizo desde casa por estar enfermo– y emitiendo un voto favorable al decreto del Gobierno. Un voto que no habría sido decisivo si los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García-Adanero, que en principio tenían que votar que sí, no hubieran roto la disciplina de voto de su partido para votar no, como finalmente hicieron.