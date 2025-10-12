Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 12 de octubre de 2025
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, posa en Madrid para la entrevista con este medio.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, posa en Madrid para la entrevista con este medio. Virginia Carrasco

Antonio Maíllo

Coordinador federal de Izquierda Unida
«Si los que estamos no servimos para el nuevo ciclo, que vengan otros sin mochila»

Actor principal del bloque de izquierdas, el líder de IU reconoce que existe «un narcisismo de época» y urge abrir el debate presupuestario

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 06:00

Comenta

Antonio Maíllo (Lucena, Córdona, 58 años) es un político optimista. Inalterable a las encuestas defiende que queda legislatura por delante, que su espacio político «está ... mejor que el año pasado». Pero también lanza un aviso a los dirigentes de otras organizaciones:«Si no servimos, que venga otra clase dirigente que refresque».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  2. 2 Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  4. 4 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  5. 5 La Policía Nacional descubre una denuncia falsa por desaparición en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Costas autoriza a las terrazas del Oasis a colocar 29 mesas y 76 sillas sobre la arena de Maspalomas
  7. 7 El juez suma los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales a dos investigados de Valka
  8. 8 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio
  9. 9 La industria y el sector primario canario alertan del riesgo de desabastecimiento de cereales
  10. 10 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Si los que estamos no servimos para el nuevo ciclo, que vengan otros sin mochila»