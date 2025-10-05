Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sánchez, sobre Fernández Vara: «Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España»

El presidente del Gobierno muestra su respeto y tristeza por el fallecimiento del expresidente extremeño

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:40

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su respeto y tristeza por la muerte del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que ha ejercido en ... los últimos tiempos como vicepresidente del Senado.

Top 50
  1. 1 Muere tras volcar su coche y quedar atrapado en el interior en Fuerteventura
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria atrae a los amantes del coleccionismo
  3. 3 Canarias se libra de la borrasca Amy y la Aemet confirma la tendencia a partir del domingo
  4. 4

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  5. 5 Tres heridos por un accidente de moto
  6. 6 En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas
  7. 7 Interior instala 306 equipos en los aeropuertos de las islas para realizar el nuevo control de fronteras
  8. 8

    Condenado a más de cuatro años de prisión el rapero Puff Daddy
  9. 9 La Lotería Nacional del sábado reparte suerte en dos localidades de Canarias
  10. 10 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»

