Sánchez pide unidad contra la ofensiva de Trump pero planta batalla ideológica al PP

Paula De las Heras Madrid Jueves, 3 de abril 2025, 13:27 Comenta Compartir

No era habitual, hasta ahora, que Pedro Sánchez mencionara a Donald Trump por su nombre. El jefe del Ejecutivo se ha mostrado en estos meses ... muy crítico con el presidente de los Estados Unidos, convertido por él en una suerte de símbolo de lo que pretendió evitar a España al apoyarse incluso en el antaño proscrito Carles Puigdemont para formar Gobierno tras las elecciones de 2023, pero siempre había tenido cuidado de no hacer alusiones personales para no provocar al impredecible mandatario. Ahora, el escenario ha cambiado. «La guerra comercial abierta por el presidente Trump es una pésima noticia. Europa ya estaba recibiendo ataques híbridos desde el Este por parte de una Rusia cada vez más beligerante, a los que se suman ahora unos ataques comerciales desde el Oeste», dijo remarcando la gravedad a la situación.En una intervención en La Moncloa sin el histrionismo de la del líder de la primera potencia mundial, pero mediáticamente también muy preparada –aprovechó para lanzar el vídeo de una nueva campaña de la Administración con el lema 'Nuestros valores no están en venta, nuestros productos' sí– Sánchez hizo algo más que anunciar un plan económico de 14.100 millones de euros para responder al impacto de la ofensiva estadounidense en la industria española. Allí, ante representantes de los sectores afectados, hizo un discurso político, similar a los de la pandemia.

A la comparecencia le precedió el miércoles una reunión con los agentes sociales. Pero lo que no hubo fue ni cita ni llamada con el líder de la oposición, al que, sin embargo, el presidente pidió unidad. A él y a todos los grupos parlamentarios, porque algunas medidas previstas tendrán que plasmarse, ya el próximo martes, en un real decreto ley que requerirá convalidación del Congreso. Sánchez dejó claro que la interlocución, tanto con los partidos como con las comunidades autónomas, quedará en manos del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ya este jueves por la tarde se vio con los populares. Con Vox no habrá contactos. «El ataque arancelario de la Administración estadounidense no distingue entre amigos y enemigos. No discrimina por ideología o balanza comercial. Va contra todos y contra todo. Por eso es esencial que en este tema no haya divisiones impostadas ni cálculo político –defendió–. Si queremos superar este desafío, tenemos que ir todos a una». Noticias relacionadas Las medidas de Sánchez frente a los aranceles de Trump ¿Son «aranceles recíprocos»? Así ha calculado Trump la fórmula para aplicar sus tarifas ¿Qué productos españoles se verán afectados por los aranceles de Trump? La agresión del republicano Trump no discrimina por ideología, pero Sánchez no perdió la ocasión de dejar claro que la suya será una respuesta progresista, como ya defendió en anteriores crisis a las que le ha tocado hacer frente, buscando siempre el contraste con la reacción «neoliberal» – y tan condicionada como la suya por la posición dominante en la UE– a la crisis financiera de 2008. «Hubo una época en la que el Gobierno español fue indolente ante las crisis, se ponía de perfil y se limitaba a decirle a los agricultores y las industrias, a los empresarios y trabajadores, a los ciudadanos que tenían que apañárselas y aplicar eso que algunos llaman ahora 'resignación cristiana' –llegó a decir–. Pero esa época pasó». El presidente –que otra vez vuelve a tirar de medidas como los ERTE o el mecanismo Red, que permitirá mantener plantillas y ayudas a los empleados de las empresas más afectadas hasta que su actividad se recupere– aprovechó incluso para reivindicar su gestión en un momento especialmente crítico para su Gobierno, que ya da por imposible la aprobación de los Presupuestos. «Pese a las dificultades, los resultados son visibles para quien quiera verlos: crecemos y creamos empleo con fuerza; controlamos la inflación y bajamos los niveles de desigualdad; modernizamos nuestra economía y –presumió antes de su viaje a China– nos abrimos al mundo».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión