Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez este sábado en el Congreso. EFE

Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual

Asegura que se enteró esta misma semana por la prensa de que dos mujeres habían acudido hace cinco meses al canal antiacoso del PSOE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:53

Comenta

Pedro Sánchez no se había pronunciado hasta ahora sobre el malestar interno por la gestión de las denuncias por acoso sexual contra uno de sus ... máximos colaboradores, el exalto cargo de la Moncloa y exmiembro de la ejecutiva socialista Paco Salazar, pero este sábado, en una conversación informal con periodistas en el Congreso, durante la recepción por el día de la Constitución, rompió su silencio para alegar que la falta de diligencia de la que se quejan, singularmente, las mujeres del PSOE no se debió a un intento de protegerlo ni a «connivencia» por su parte.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias
  2. 2 El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  3. 3 Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria
  4. 4 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  5. 5 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  6. 6 Detenido tras atrincherarse reteniendo a sus padres en su casa en Telde: «Si los policías entran, reviento una bombona de butano»
  7. 7 Agreden a la tripulación en una pelea en un vuelo a Tenerife procedente de Edimburgo
  8. 8 La viñeta de Morgan de este sábado 6 de diciembre
  9. 9 ¿Existe edadismo en las guías, protocolos o planes clínicos del SCS? Sanidad lo estudia
  10. 10 Supermercados abiertos el 6 de diciembre en Canarias: horario de Hiperdino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo, Lidl

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual

Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual