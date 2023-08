Sánchez está en Marruecos de vacaciones

Pedro Sánchez y su familia están disfrutando desde este martes de unos días de vacaciones en Marruecos, un viaje de carácter «privado» y costeado por tanto con sus recursos particulares, según han confirmado fuentes socialistas y de Moncloa a este periódico. El asueto estival del presidente del Gobierno en funciones, cuyo destino fue destapado por la prensa del país magrebí tras desplazarse a Marrakech, se ha convertido en un significativo asunto de la política nacional dado el endiablado panorama que han dejado los resultados de las elecciones generales del 23 de julio.

Tras la polémica que suscitó la convocatoria anticipada de los comicios en una fecha inédita, ya avanzado el verano y con millones de españoles de vacaciones, y una vez salvado contra pronóstico el horizonte derrotista que se le auguraba, Sánchez decidió enfriar el tiempo posterior al veredicto electoral y, con él, las negociaciones para la incierta investidura; al menos hasta el primer 'round' de la nueva legislatura, el 17 de agosto, con la constitución del Congreso.

Todo apuntaba a que en consonancia con su implícito mandato, el líder del PSOE había comenzado su descanso eligiendo La Mareta, en Lanzarote, como en otras ocasiones a lo largo de su mandato. La secretaria general de PP, Cuca Gamarra, llegó a censurarle el lunes, tras negarse Sánchez a acelerar el encuentro con Alberto Núñez Feijóo que éste le requirió por carta, que se hubiera ido a costa de la ciudadanía en medio del pulso por la investidura.

Pero no, el jefe del Ejecutivo no se había marchado, según precisaron los socialistas para sorpresa general. Sánchez grabó a las 9.30 de la mañana en la sede de su partido en Ferraz un vídeo para dejar claro que no contempla otra opción que la de obtener la mayoría que necesita y proseguir en la Moncloa. Sus vacaciones se habían rodeado así de una suerte de misterio hasta que los medios marroquíes han informado de que se encuentra en su país. Una elección con aristas porque el giro histórico del Gobierno español con respecto a la posición de Rabat hacia los saharauis, asumiendo la posición del vecino del sur de un estatus de autonomía para ellos, le ha granjeado esta legislatura el rechazo de sus socios y de la oposición.