Sánchez obvia el choque por el SMI y exige a Feijóo que rompa con «el caballo de Troya» de la ultraderecha

Es ya un lugar común del análisis político la convicción de que si Pedro Sánchez logró resistir en las generales del 23 de julio de ... 2023, cuando parecía tenerlo casi todo perdido, fue por la eficacia de su discurso agitando el miedo a 'que vienen las derechas', favorecido por la precipitación del PP en sus acuerdos municipales y autonómicos con Vox. En este tiempo una vez retenida La Moncloa gracias a sus trabajosos pactos con el soberanismo catalán y vasco, el presidente no se ha apeado de esa estrategia, la del «muro» que representa su Gobierno frente a «la derecha y la ultraderecha» de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a los que equipara. Ahora, con Donald Trump desatado en su regreso a la Casa Blanca, Sánchez rescata e intensifica el papel por el que busca erigirse en dique de contención frente a «la multinacional ultraderechista» con la que emparenta al PP si no se divorcia del todo de los voxistas.

El jefe del Gobierno, que este sábado hizo doblete en los congresos territoriales del País Vasco y La Rioja, puede quedarse como la principal referencia de la socialdemocracia europea si las encuestas se confirman y el canciller Olaf Scholz pierde las trascendentales elecciones alemanas del próximo domingo. Scholz salió este sábado al paso en la conferencia de seguridad de Munich, cuna del nazismo, de las críticas y advertencias vertidas contra Europa por J, D. Vance, el vicepresidente de Trump. En la distancia, Sánchez orilló los problemas domésticos que arrastra su Gobierno –su única alusión al Salario Mínimo Interprofesional fue para enmarcarlo en las medidas que evidencian que el socialismo español sigue, a sus ojos, en el lado correcto y útil de la Historia y recalcar que seguirá subiéndolo año a año– para centrarse en el convulso contexto mundial.

«Destruir» la UE desde dentro

La ligazón entre la política interior y la exterior fue su exigencia a Feijóo para que rompa todo pacto o entendimiento con Vox, integrante, según ilustró, del «caballo de Troya» que pretende «destruir» Europa actuando desde sus entrañas. El presidente volvió a cargar contra la conjunción global de «neoliberales, ultrarricos y ultraderechistas» de la que la nueva Administración Trump, con el magnate tecnológico Elon Musk empotrado en la Casa Blanca, sería la punta de lanza; pero cuidándose, como viene haciendo, de arremeter contra el líder de EE UU por su nombre y midiendo el ataque dado los intereses españoles en juego. Y empleando la palanca de «la amenaza» trumpista con la imposición de aranceles para contraponer la actitud del Gobierno a la de PP y Vox.

Su Ejecutivo, enfatizó, estará «del lado de los agricultores, de los ganaderos, de la industria, de las empresas, de los trabajadores españoles y también de Europa, porque los intereses de Europa son los intereses de España». Y remató: «Ya os digo yo dónde van a estar la ultraderecha y la derecha, que no han abierto la boca, no han dicho ni mu. ¿Sabéis por qué? Porque son muy fuertes con los débiles, pero son servirles con los poderosos. Su lema no es 'todo por la patria', sino 'todo por la pasta'».

Su receta a la contra volvió a ser la defensa de las «políticas progresistas». «El futuro siempre ha dado la razón al progreso», recalcó enarbolando sus políticas sobre el SMI y el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones, la lucha contra la crisis climática, la suficiencia energética o el amparo a las mujeres contra la violencia de género.