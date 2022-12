Sánchez esperará a que el Constitucional publique su fallo antes de presentar su reforma

El Gobierno no sea apea de calificar como un «hecho grave» la decisión del Constitucional de aplicar las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para suspender la tramitación de las enmiendas a través de las cuáles pretendía acelerar la renovación de la corte de garantías. Incluso insiste, pese a algunos precedentes de suspensiones de plenos convocados en el Parlamento de Cataluña en 2017 e incluso en 2018, en que se trata de una «injerencia», algo «insólito», insistió este martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la historia de «cualquier democracia europea». En la práctica, sin embargo, se ha optado por bajar el pistón y plegarse a seguir el camino señalado por el tribunal.

No es solo que, según dieron a entender el martes fuentes del grupo socialista, la respuesta al revés propinado por el máximo garante de la Carta Magna se vaya a limitar a registrar esta vez como proposición de ley, en lugar de como una enmienda a una norma ya en tramitación que nada tiene que ver con el funcionamiento del TC y el Consejo General del Poder Judicial, la reforma diseñada para acabar con cinco meses de bloqueo en la renovación de la primera de las instituciones. Es que además lo harán con cierta calma y, según aseguran, esperarán a que el Constitucional publique su fallo para poder analizarlo a conciencia antes de dar un paso.

Los socialistas no renuncian a habilitar el mes de enero o quizá, aunque todavía no se atreven a asegurarlo, a utilizar el procedimiento de urgencia para acortar los plazos de tramitación habituales a la mitad y tener la ley aprobada en apenas treinta días. Pero lo que descartan por completo, por ejemplo, es utilizar el procedimiento de lectura única, que permite concluir la tramitación parlamentaria en un único debate ante el Pleno. «Ya vamos a esperar -remarcan fuentes del partido- y que no haya nadie que pueda poner ni un pero».

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, lo confirmó este miércoles en los pasillos del Congreso. «Vamos a esperar a que llegue la resolución para ver en qué se ampara y cuando eso ocurra estaremos en condiciones de presentarlo», dijo en alusión a la citada proposición de ley. Su contenido, en principio, no será en todo caso muy distinto del que recogían las enmiendas a la reforma penal de la sedición y la malversación: se rebajará de mayoría de tres quintos a simple la mayoría necesaria para que el CGPJ elija a los dos magistrados que le corresponden en TC y elimina el requisito de verificación de idoneidad por parte del tribunal.

«Cuestión de días»

En principio, el fallo del Constitucional no debería tardar mucho. Según apuntan fuentes del órgano, será una «cuestión de días» podría estar lista incluso este viernes o el lunes. Solo hace falta, dicen también fuentes judiciales, plasmar los argumentos de la mayoría de los magistrados que votaron a favor de la suspensión notificada a las Cortes, los seis conservadores, y recoger los votos particulares de los cinco progresistas que consideraron que no había razones para aceptar las cautelarísimas solicitadas por el PP en el recurso de amparo con el que denunciaron la violación de sus derechos que supone utilizar un procedimiento legislativo que restringe el debate e impide presentar enmiendas. «Podría estar en días o incluso en horas si fuera necesario», apuntan.

En el Gobierno admiten el error de haber alentado las comparaciones entre lo sucedido y un golpe de Estado (fue el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Felipe Sicilia, el que más claramente lo hizo al afirmar que la derecha quiso parar un pleno hace 41 años con «tricornios» y ahora lo hacía con «togas» ). Aunque insisten en que el PP pretende «secuestrar» las instituciones para «gobernar por la puerta de atrás» su discurso es ahora el de que España sigue siendo un Estado de derecho y «una de las primeras democracias del mundo», como subrayó el martes la ministra de Justicia, Pilar Llop, y remarcan que darán la batalla con la ley y la Constitución en la mano. Este miércoles, el Senado ya impugnó la decisión del Constitucional en la que tilda de «desproporcionada y de impredecibles consecuencias» la aplicación de las cautelarísimas e insta a levantarlas; lo que obligó al tribunal a convocar un pleno urgente para este jueves.