Sánchez se escuda en la economía y en Bárcenas y Feijóo le acusa de «saquear a los trabajadores»

El debate sobre la tributación a los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) ha centrado el cara a cara que han mantenido este miércoles en ... el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP, contrario a que estos salarios se vean afectados por el IRPF, al contrario de lo que defiende el Ministerio de Hacienda, ha acusado al presidente de «saquear a los trabajadores». «¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos? Tributa a los perceptores de SMI pero se gasta 2.000 millones en Telefónica, tiene 400 asesores más (...) El esfuerzo de la gente acaba por transformarse en cesiones para sus socios», le ha espetado.

Sánchez, que no ha defendido expresamente en su intervención la tributació para el SMI, le ha respondido afeándole los casos de corrupción protagonizados por el PP hace cuatro legislaturas y esgrimiendo como escudo los datos económicos, nombrando incluso al extesorero del partido, Luis Bárcenas. «Es usted para la política española lo que la criptomoneda para los votantes argentinos, una gran estafa. Usted vino aquí para traer política para adultos, y trajo a Miguel Tellado o a Miguel Ángel Rodríguez, gente de altura», ha espetado dirigiéndose al líder de la oposición.

Con el tono bronco instalado ya en el hemiciclo, Feijóo ha preguntado a Sánchez si la vicepresidenta Yolanda Díaz -que se encontraba sentada jutno a la ministra María Jesús Montero en los escaños reservados al Gobierno- «sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF», una cuestión que el presidente no ha respondido en su intervención. «En un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya», ha proclamado Feijóo, para asegurar que «nunca un Gobierno ha sido tan inútil, caro y dividido», ha proseguido el líder conservador.

Distintos salarios mínimos

No es el único enfrentamiento que Sánchez ha tenido en la primera parte de la sesión de control. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha vuelto a afear al jefe del Ejecutivo que no haya distintos salarios mínimos en función de las comunidades autónomas, lo que hace, como ha señalado, que «los trabajadores de Cataluña, donde el nivel de vida es más caro, pierdan dinero cada día». «Si el coste de la vida no es el mismo, ¿el salario mínimo debe ser el mismo o prefiere seguir ordeñando a Cataluña?», le ha recriminado la diputada soberanista.

Sánchez no ha recogido el guante y se ha limitado a señalar que la situación económica en España es positiva a pesar del contexto internacional difícil. Considera que España va «con un rumbo cierto hacia el pleno empleo, hacia un crecimiento al final de la legislatura y hacia una consolidación de las cuentas públicas con un fortalecimiento del Estado del bienestar».