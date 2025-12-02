Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Jaime García

Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios

Los de Puigdemont darán hoy una respuesta oficial pero reciben las nuevas cesiones del jefe del Ejecutivo con frialdad

Paula De las Heras
Cristian Reino
María Eugenia Alonso

Paula De las Heras, Cristian Reino y María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:36

Comenta

Pedro Sánchez se ha rendido finalmente a la evidencia. Tras obviar el anuncio de ruptura de relaciones oficializado por Junts a finales del pasado octubre, ... actuar durante semanas como si nada hubiera cambiado en la legislatura y negar que el Ejecutivo haya incumplido compromiso alguno con la formación de Carles Puigdemont, ayer, una semana después de que la formación independentista tumbara la senda de estabilidad previa a los Presupuestos, claudicó. En un tono de contrición, el presidente del Gobierno, se dirigió a primera hora de la mañana a los posconvergentes en sendas entrevistas en dos medios catalanes para asegurarles que está dispuesto a enmendar sus errores. «Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en los cumplimientos», dijo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 Kenneth V. V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
  3. 3 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  4. 4 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  5. 5 El titular del Mirador del Atlante defiende su gestión y niega que no haya pagado el canon
  6. 6 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  7. 7 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  8. 8 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  9. 9 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios

Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios