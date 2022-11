Sánchez defiende su «hoja de ruta» en Cataluña frente a un Feijóo al ataque

Alberto Núñez Feijóo tampoco fue capaz de sacar este martes a Pedro Sánchez de la indefinición en la que se mueve desde hace dos semanas respecto a su disposición a aprovechar la reforma del Código Penal que suprimirá el delito de sedición para atender otra demanda de Esquerra, la rebaja de las penas por malversación por la que están condenados o procesados varios de sus dirigentes. Pero lo que el jefe del Ejecutivo sí hizo, en un duro cara a cara con el jefe de la oposición durante la sesión de control en el Senado, fue una reivindicación genérica de los pasos dados en pro de una pretendida «distensión» de Cataluña y advirtió: «El Gobierno de España va a continuar avanzando en esa hoja de ruta para la reconciliación».

En el PSOE eran muchos los que esperaban a la cita de este martes para salir de dudas respecto a un asunto que les suscita enormes recelos. Así como la inmensa mayoría del partido aceptó más o menos pacíficamente la reforma de la sedición bajo la premisa de que, gracias a ella, se ahonda en la fractura del secesionismo y se refuerza la apuesta por el diálogo, la idea de que se modifique a la baja un delito relacionado con la corrupción ha hecho que dirigentes habitualmente dóciles, como el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, hayan lanzado una voz de alarma. Pero a pesar de que algunas fuentes en el Ejecutivo llevan días tratando de enfriar el debate y dando a entender que, en este caso, no se dará el gusto a los republicanos, Sánchez mantuvo la puerta abierta.

Vídeo. Feijóo acusa a Sánchez de corromper las instituciones. / EP

Feijóo, en un tono tan duro que llegó a tildar esta etapa de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos como «la pesadilla más grande que ha tenido España», le había preguntado expresamente por el tema dentro de una batería de reproches que abarcaron asuntos de lo más variado, desde la tragedia en la valla de Melilla el pasado julio, a los problemas generados con la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' a la cuestión catalana. «Su Gobierno ha entrado en shock y los daños para usted -le dijo- ya son irreparables. Para estar unos meses más en la Moncloa está arrastrando a toda la nación y no hay política de Estado que no se haya impregnado de un barniz de indignidad».

El jefe del Ejecutivo tiró de ironía para cuestionar que el PP pueda dar lecciones en materia de derechos de las mujeres después de haber pactado con Vox, que niega el problema de la violencia de género, y tras haber votado en contra de leyes como las del divorcio o la del aborto, recurrida al Tribunal Constitucional. «¿Dónde ha dejado su moderación, en la oficina de objetos perdidos junto a su autonomía?», le espetó. Pero sobre todo, Sánchez respondió a la ofensiva del dirigente popular con un ataque por su papel en la crisis catalana.

Un problema heredado

El presidente no llegó a responsabilizar en esta ocasión a los populares de la celebración de dos referendums sobre la independencia. Pero sí afirmó que el catalán es un problema que si bien no crearon «no contribuyeron a crear» y recordó su apoyo a la aplicación del artículo 155, que suspendió la autonomía catalana, en 2015 «Nosotros estuvimos con ustedes y ustedes no están con nosotros, porque no les interesa solucionar el problema; lo único que han hecho ha sido enfrentar territorios para tratar de sacar votos en el resto de España».

Feijóo, en quien parece haber hecho mella el engaño del que el PP cree que fue víctima durante la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (dinamitada al confirmar Sánchez su intención de abaratar la sedición), había llegado a lamentar no tener los votos suficientes para plantear la moción de censura que le demandan tanto Vox como Ciudadanos. Y en un gesto retador auguró que esa moción la harán los españoles en las próximas elecciones municipales. «Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será -vaticinó- en mi debate de investidura».