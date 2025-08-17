Sánchez busca recobrar la iniciativa tras los incendios con un pacto de Estado contra la emergencia climática
El presidente del Gobierno anuncia la activación de 500 efectivos del Ejército de Tierra para reforzar a la UME en las labores de extinción
Madrid
Domingo, 17 de agosto 2025, 13:20
Pedro Sánchez intenta recobrar la iniciativa política en plena ola de devastadora de incendios que está asolando el país por los cuatros costados con la ... propuesta de un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática. Así lo anunció este domingo en su comparecencia ante los periodistas, acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marslaska tras su visita al Cecopi de Orense para conocer la evolución de los fuegos en Galicia, una de las comunidades que más preocupan en estos momentos junto con Extremadura y Castilla y León. «Ante crisis como la que estamos viviendo, tenemos que actuar codo con codo, de manera unitaria y coordinada», afirmó, antes de lamentar la muerte de tres personas y el desarraigo forzoso de más de 23.000 vecinos.
La idea del Gobierno es poner en septiembre sobre la mesa las bases de ese pacto que sirva para preparar a España ante eventos climáticos como los incendios o las danas, que deberá quedar fuera de la confrontación partidista. «Tenemos que hacer una reflexión de fondo de cómo podemos redimensionar nuestras capacidades de prevención y de respuesta ante la emergencia climática. Debemos dejar esta cuestión fuera de la lucha partidista. Todos formamos parte de un mismo Estado y todos -señaló el presidente- debemos trabajar en la misma dirección».
El jefe del Ejecutivo, que pasó de puntillas sobre el debate de competencias, anunció además la incorporación de otros 500 efectivos del Ejército de Tierra para reforzar a la Unidad Militar de Emergencias, de los que 200 podrían recalar en las próximas horas en la comunidad para ayudar a los efectivos a petición de la Xuntay garantizó que la Administración central va a poner a su disposición «todos los medios necesarios». E insistió en que es necesaria una «reflexión de fondo» y una estrategia que anticipe una mejor respuesta, más garantista contra los incendios.
Frente al «terorismo incendiario» que denunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez prefirió enmarcar la catástrofe en un fenómeno más amplio y llamando a todos los actores políticos a una reflexión «sobre cómo redimensionar nuestras capacidades» ante la emergencia climática. Pero dejó claro que «no puede haber impunidad para las personas encargadas de provocar estos incendios, tienen que rendir cuentas ante la Justicia».
