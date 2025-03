Sánchez señala a Feijóo por «no ser capaz» de liderar la oposición: «Sin ideas, sin dirección y sin escrúpulos»

Pedro Sánchez ha participado este domingo en la clausura del PSOE gallego, donde ha aprovechado para poner en duda el liderzgo de Alberto Núñez Feijóo ... al frente del Partido Popular. El presidente del Gobierno ha acusado al líder de los populares de no ser capaz de liderar la oposición en España «porque no sabe».

«El señor Feijóo no solo no es presidente del Gobierno porque no quiere, tampoco es el jefe de la oposición porque no sabe», ha espetado Sánchez durante su intervención en el XV Congreso del PSdeG, celebrado en Santiago de Compostela.

En el cónclave de los socialistas gallegos Sánchez también ha vuelto a referirse a la situación a la compleja situación internacional y la guerra de Ucrania. «España debe defender a Europa para que Europa deba defenderse a sí misma. Empecemos a depender un poco más de nosotros mismos y un poco menos de otros», ha apuntado.

«Aunque nosotros no tenemos una amenaza directa, si podemos tener una amenaza de lo que se llama ataques híbridos», ha afirmado el líder socialista, antes de destacar que tenemos otras amenazas como el cambio climático o el terrorismo de El Sahel.

A juicio del dirigente socialista -que ha arropado al secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro-, las amenazas no solo vienen de Rusia, sino también de la Internacional Ultraderechista. «Nosotros a todo esto vamos a responder con el Boletín Oficial de Estado», ha adelantado Sánchez, poniendo como ejemplo el Pacto contra la Violencia de Género, la Transición Ecológica o el Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo, Sánchez ha cargado directamente contra Feijóó durante su discurso al criticar los cambios de postura del Partido Popular y lamentar su oposición a la condonación de la deuda. Y ha insistido, al igual que anunciase la semana pasada, que volverá a «hablar con todos los grupos excepto Vox».