Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. EFE

Rueda, el primer dirigente del PP en citar «el genocidio»

El líder del Partido Popular gallego se abre a condenar el «genocidio» en Gaza, pero matiza que no lo reconoce jurídicamente

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:59

El Parlamento de Galicia vivió ayer una enredada sesión a cuenta de la denuncia de la matanza que está perpetrando Israel en Gaza, en la ... que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se convirtió en el primer dirigente del PP en admitir la palabra tabú de condena -«genocidio»-, aunque el partido precisó luego que ello no signica que acepten la legitimidad jurídica del término, aunque la ONU ya lo emplee para definir las atrocidades contra la población civil gazatí.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  3. 3 «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»
  4. 4 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  5. 5 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  6. 6 Mabel Fernández: «Mi hijo no es un delincuente y solicitamos su libertad»
  7. 7 HiperDino celebra a lo grande 40 años con los mayores premios de su historia
  8. 8 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  9. 9 Muere Claudia Cardinale a los 87 años, mito indomable del cine europeo
  10. 10 Una menor relató como su tío abusaba de ella en Telde: «Me amenazaba con matar a mi madre si contaba lo que me hizo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Rueda, el primer dirigente del PP en citar «el genocidio»

Rueda, el primer dirigente del PP en citar «el genocidio»