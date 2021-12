Vox rompe con Almeida y tumba sus presupuestos en Madrid

Vox sigue intentando sacar rédito de la crisis interna en la que lleva inmerso más de dos meses el PP. El portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, ha roto definitivamente con José Luis Martínez Almeida y le ha comunicado que no apoyarán los presupuestos de PP y Cs, a diferencia del apoyo que brindaron a Isabel Díaz Ayuso para sus cuentas en la Comunidad de Madrid. Además, presentarán una enmienda a la totalidad en el consistorio madrileño.

Tras una reunión de una hora entre el regidor y Ortega Smith ha asegurado ante los medios de comunicación que el 'no' es una «decisión firme» porque no han visto «ni un atisbo por parte del alcalde de abrir una oportunidad a retirar Madrid Central y a dejar de estar condicionado por la izquierda».

El portavoz de Vox está convencido de que el presupuesto «saldrá adelante con los votos de la extrema izquierda», en referencia al Grupo Mixto, aunque no sabe «si en el primer Pleno o dos plenos después».

Almeida, por su parte, ha tildado la reunión que ha mantenido con Vox de «paripé». «No necesitaba dos meses para hacer un paripé. Uno no viene para sacarse una foto. Eso no ha sido una reunión, ha sido un frontón. Si no quiere hablar de los presupuestos, que no venga», ha aseverado el alcalde popular.

El choque frontal entre ambas formación llega muy poco tiempo después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, sí alcanzase un acuerdo de 13 puntos con Vox para sus presupuestos, que se aprobarán el 22 de diciembre. Los de Santiago Abascal orientan sus esfuerzos ahora a intentar recomponer su posición en la región madrileña sacando ventaja de la guerra interna entre la dirigente madrileña y Pablo Casado.