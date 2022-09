Robles explicita el malestar con Yolanda Díaz por su propuesta sobre limitación de precios

La brecha provocada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con su propuesta de limitar los precios de los alimentos básios era ya palpable, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo hizo ayer especialmente visible al echar en cara a la también ministra de Trabajo que se haya lanzado a la piscina en un tema de esa naturaleza por su cuenta y riesgo. «No concibo -reprochó- que dentro de un órgano colegiado, algún ministro pueda entrar en un ámbito que no le compete».

En el PSOE se atribuye la unilateralidad con la que se ha conducido Díaz en este asunto a su necesidad de impulsar su propio perfil electoral en paralelo a la campaña de 'Sumar', el «proceso de escucha», con el que el pasado julio empezó a recorrer España. Robles, que ya a principios de verano protagonizó un encontronazo con Díaz a cuenta de la oposición de esta última al aumento del gasto en Defensa, reprochó hoy en Antena 3 que ahora «quiera patrimonializar que está con los vulnerables». «Con los que más lo necesitan estamos todos».

«El bolsillo de los españoles compete a todos los ministros de España», replica la vicepresidenta

La vicepresidenta se defendió poco después durante una comparecencia junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, posterior al encuentro que ambos mantuvieron con el director ejecutivo de Carrefour para, precisamente, abordar su propuesta. «El bolsillo de los españoles -replicó a Robles- compete a todos los ministros de España». Díaz insistió, además, en algo que ya había matizado la víspera y es que no pretende imponer nada por ley sino propulsar un acuerdo entre las grandes cadenas de supermercados que pueda favorecer a las familias.

En principio, esa aclaración podría suavizar los recelos del ministro de Agricultura, Luis Planas, el primero en avisar el pasado lunes de que ni sería legal fijar un límite para los alimentos de primera necesidad ni tampoco «pertinente». «No ayudaría, sin duda, ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena», advirtió. Este jueves, sin embargo, la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, apuntó que si de lo que se habla es de un acuerdo »es una medida bien recibida«.

Asequible y saludable

Lo que, según explicó Díaz, se ha planteado a la multinacional francesa y se pondrá sobre la mesa el lunes en otro encuentro con la distribución es que se planteen en qué medida pueden contribuir «a través de sus márgenes» a que los ciudadanos puedan acceder a una cesta de la compra «asequible» y «saludable», que contenga productos frescos (como plan, leche, carne..) y congelados; que vaya rotando cada semana; que se mantenga por un plazo de tiempo limitado (habló de los esfuerzos de las familias para hacer frente a la vuelta al colegio pero también de la Navidad), y que además contemple opciones para celiacos.

No solo Robles, en todo caso, planteó pegas a la actuación de la vicepresidenta. En otro tono, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, advirtió de que hay que ser cuidadoso con lanzarse a la piscina como lo ha hecho Díaz porque «lo que pueden ser buenas ideas» pueden acabar teniendo efectos colaterales no deseados y esta, avisó, puede ir «en perjuicio del pequeño comercio». Díaz alegó que es consciente de que al pequeño comercio no se le puede exigir el mismo esfuerzo que a las grandes superficies y añadió que ella siempre compra en tiendas de barrio y que es lo que se «debe» hacer.