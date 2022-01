Robles insiste en que la acción exterior de España la decide el presidente

La prioridad para el Gobierno de coalición en la crisis de Ucrania pasa actualmente por la solución dialogada y la intención de rebajar las tensiones con Rusia. Unas directrices que, pese a compartirse por los dos socios del Ejecutivo, sigue generando debate en el seno de la coalición. Este lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a recorodar que el encargado de dirigir la acción exterior de España es el presidente, en relación a la carta con 16 recomendaciones que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, envió al Ministerio de Asuntos Exteriores el sábado.

Robles cree que la presencia de militares españoles en territorio de Ucrania nunca ha estado sobre la mesa y considera que «se ha dramatizado demasiado» respecto a la posición española en el conflicto, ya que las Fuerzas Armadas, ha especificado en una entrevista en Onda Cero, «se encuentran participando en misiones de disuasión de la OTAN de las que forma parte desde hace ya muchos años».

España cuenta actualmente con tres buques de la Armada integrados en las llamadas misiones navales permanentes de la OTAN en el Mediterráneo y el Mar Negro, cuya participación estaba prevista desde hace más de un año aunque la partida se adelantó unas semanas con motivo de la tensión con Rusia. Además, enviará cazas del Ejército del Aire a Bulgaria para vigilar su espacio aéreo, igual que hizo el año pasado en Rumanía y realiza anualmente en Estonia o Lituania.

«Son misiones de disuasión, estabilidad y preservación de la paz», ha explicado Robles, que cree que esta respuesta firme de la OTAN ha servido para rebajar la tensión con Rusia. En este punto, espera que el diálogo y la diplomacia den sus frutos y se pueda evitar cualquier conflicto. «A veces se habla con desconocimiento y alarmismo. Lo importante es que España es un aliado serio y fiable -ha insistido Robles-. Nadie tiene derecho a patrimonializar la paz. Por la paz trabajamos todos, no hablamos».

Agenda social

Desde el otro ala de la coalición, la ministra Belarra no ha querido ahondar en el tema y en una entrevista emitida minutos después en TVE reconoce que desde Exteriores aún no han respondido. «Lo están estudiando. España tiene que ser un agente de paz internacional, hay que buscar una solución duradera, como que Ucrania tenga un estatuto de no alineado. Sería una buena solución que contentara a todos los actores del conflicto», ha señalado.

Sobre si hay tensiones dentro del Gobierno, la secretaria general de Podemos cree que «es absolutamente normal que cuando hay dos partidos en una coalición haya matices». «Lo importante es que respondamos a las expectativas que han depositado sobre nosotros los ciudadanos, y estas son muy elevadas», ha resaltado.