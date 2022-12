Robles se abre a reformar la ley del 'sí es sí' frente a Montero

Casi tres semanas después de que la indeseada consecuencia de la ley del 'solo sí es sí' destapara las primeras rebajas de pena a condenados por delitos contra la libertad sexual, el escándalo político a que a dado luar no silencia sus decibelios y la gestión de la norma patrocinada por el Ministerio de Igualdad se ha erigido ya en un desafío de primer nivel para el conjunto del Gobierno. El espaldarazo del presidente Sánchez, nada más detonar la crisis, a la norma y, con ello, a la ejecutoria de Irene Montero y el pase largo de balón a la Fiscalía y al Tribunal Supremo para que encauzaran la controversia política en el terreno de la unificación de doctrina jurídica refrenó un eventual cisma en el Consejo de Ministros que ya había exhibido sus diferencias en la estación del cambio legislativo. Pero el dique de contención no ha bastado. Como tampoco el cierre de filas con la ministra de Unidas Podemos tras recibir el insulto machista de la diputada de Vox Carla Toscano.

Ruido sobre ruido, el Ejecutivo no consigue refrenar la oleada de atenuación de condenas –medio centenar ya– en unos ilícitos muy sensibles para las víctimas y que suscitan alarma en la opinión pública, mientras la mayoría de las audiencias provinciales que se van pronunciando lo hacen asumiendo la falla en la ley que, contra lo previsto por el legislador –primero el Gobierno y luego las Cortes que la aprobaron–, favorece los intereses del reo. Tampoco el Supremo avanza por el momento en la línea que ambicionaba el Ejecutivo, no está claro si por convicción o confiando únicamente en que el paso de los días amainara la tormenta: en el primer caso que ha tenido que afrontar, el de los dos jugadores de la Arandina encausados, el alto tribunal les ha endurecido la pena al revisar el ataque que sufrió la menor que les acusó pero suavizándosela en un año por el 'solo sí es sí'; lo que parece marcar el camino futuro, aunque la Sala de lo Penal analizará caso por caso. Es en este contexto en que cobra la máxima relevancia las palabras de la ministra de Defensa y magistrada de carrera, Margarita Robles, planteando lo que es tabú para Igualdad: la reforma de la ley.

Robles, que ayer hizo de cicerone en el Congreso en las jornadas de puertas abiertas con motivo del aniversario de la Constitución, abogó por tocar el contenido de la norma si se aprecian «lagunas» en su desarrollo en los juzgados que no están dando la satisfacción debida a quienes han sufrido agresiones sexuales; en su gran mayoría, mujeres. «La ley tiene una finalidad muy clara, que es la de proteger a las víctimas, la prioridad siempre. Si en la aplicación de la ley se ve que esto tiene lagunas, las leyes se pueden modificar», ha constatado la ministra, quien trató de restar trascedencia a lo que Igualdad ve como una línea roja infranqueable. La titular de Defensa constató los cambios legislativos a los que ha asistido a lo largo de su trayectoria como jurista y animó a no tenerles ni «miedo» ni «prevención» porque –incidió– lo trascedental es proteger a las víctimas.

Es una evidencia que la apasionada rotundidad con que Irene Montero, su equipo y la líder de Podemos y también ministra, Ione Belarra, reivindican la literalidad de la norma no encuentra la misma contundencia en el ala socialista del Gobierno, aunque terminara aprobando la ley al igual que una amplia mayoría de más de 200 escaños en el Congreso. Las manifestaciones iniciales de la titular de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, favorables a estudiar la modificación legislativa –y de las que no se descabalgó en una entrevista con este periódico– quedaron en sordina ante la intervención del presidente desviando la polémica a los tribunales. Robles, cuyos enfrentamientos con las ministras de Podemos -en especial, Belarra-, se han sucedido a lo largo de la legislatura reaviva ahora esa alternativa que Igualdad descarta mientras prosigue el lacerante goteo para las víctimas de las rebajas de pena, la oposición no ceja en su contestación, los socios se incomodan y tampoco cesan las voces que sugieren meter mano a la norma para refrenar su contraproducente efecto. Las últimas, las del barón valenciano, Ximo Puig, el expresidente Felipe González y el lehendakari Iñigo Urkullu.