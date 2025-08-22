Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI anunció su voluntar de visitar las zonas afectadas durante su visita al cuartel de la UME. E. P.

Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios

Don Felipe y doña Letizia quieren conocer de primera mano, como ya hicieron con la dana, las necesidades de los afectados y agradecer su trabajo a los equipos de extinción

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:22

Los Reyes visitarán la próxima semana las zonas afectadas por los graves incendios que este verano han destruido ya más de 340.000 hectáreas y ... han obligado a desalojar a decenas de miles de personas. Felipe VI ya avanzó su voluntad el pasado domingo, cuando interrumpió sus vacaciones y regresó desde Grecia a Madrid para visitar el cuartel de la UME en Torrejón de Ardoz. Allí dijo que su deseo era acudir sobre el terreno a las zonas afectadas cuando la evolución de la situación y las circunstancias lo aconsejaran.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  2. 2 Brote hospitalario de salmonela en Gran Canaria: «Los afectados son de diferentes perfiles y plantas»
  3. 3 Condenado un empleado de banca en Gran Canaria que estafó 30.000 euros a unos clientes
  4. 4 El Bufaero: la familia Medina convierte un «local maldito» en un templo del pescado a la brasa en Telde
  5. 5 Baleares se declara desbordada por las pateras y pide suspender el reparto de menores de Canarias
  6. 6 Un hombre resulta herido crítico tras caer desde tres metros en Mogán
  7. 7 ¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 El Cabildo frena el deterioro del Pino Bonito de la presa de Las Niñas
  9. 9 La Guardia Civil alerta del uso de documentos oficiales manipulados para cometer estafas
  10. 10 El sur de Canarias afronta calor intenso con riesgo de goterones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios

Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios