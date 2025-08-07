Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariano Rajoy este jueves en la presentación de su libro en los Cursos de La Granda Paco Paredes/Efe

Rajoy sale en defensa de Montoro: «Deberíamos ser todos un poco más prudentes»

El expresidente clama por la presunción de inocencia de su exministro para que «no pase como pasó a Camps» mientras el PSOE exige «depurar responsabilidades»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:30

Sin sombra de autocrítica. Mariano Rajoy sale en defensa de quien fuera su ministro de Hacienda durante sus dos gobiernos, Cristóbal Montoro, tras la imputación ... de éste por parte del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona en la supuesta trama de redacción de leyes a la carta a cambio de importantes sumas de dinero . «Deberíamos ser todos un poco más prudentes», reclamó el expresidente popular en sus primeras declaraciones públicas después de que el juez tarraconense Rubén Rus hiciera público el pasado julio, tras el levantamiento del secreto de las actuaciones, que el exministro del PP y buena parte de sus más cercanos colaboradores durante su segunda etapa al frente de Hacienda (entre 2011 y 2018) han sido encausados por los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  2. 2 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  4. 4 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete
  5. 5 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  6. 6 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años
  7. 7 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  8. 8 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  9. 9 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  10. 10 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Rajoy sale en defensa de Montoro: «Deberíamos ser todos un poco más prudentes»

Rajoy sale en defensa de Montoro: «Deberíamos ser todos un poco más prudentes»