El PP quiere abrir el debate para reformar la ley del indulto «Ante la prerrogativa del Gobierno, no estaría mal pactar limitaciones», defiende Bendodo, ante la solicitud de esta medida de gracia por parte de José Antonio Griñán

El Partido Popular ha querido este lunes abrir un debate sobre la ley del indulto, para su reforma. La propuesta para la modificación de esta ley, que data de 1870, coincide con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso ERE' de Andalucía y con la petición de indulto que ha efectuado la familia del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y que han respaldado numerosas personalidades, no solamente del Partido Socialista, ya que entre las más de 4.000 firmas se incluyen algunas de excargos del PP.

Elías Bendodo, coordinador general de los populares, ha explicado que la reforma querría evitar que se dieran situaciones como la actual, en la que un Gobierno se enfrenta al indulto de alguien de su propio partido, algo que ha dicho que «no tiene sentido». Asimismo ha defendido que el «autoindulto», es decir, que un Gobierno indulte a políticos de su partido, sería algo «difícil de explicar y de entender por los ciudadanos y más en un tema tan grave», como el del caso 'ERE'.

El coordinador general del PP no ha dado detalles sobre su propuesta concreta de reforma y ha insistido en que su intención es «abrir el debate popular» para que el autoindulto «este limitado». «Vamos a empezar por ahí: lo que pretendemos es mover conciencias y abrir el debate», ha reiterado. «Ante la prerrogativa del Gobierno (al que compete la concesión de indultos), no estaría mal pactar limitaciones», ha sugerido Bendodo, quien tampoco ha aclarado si va a llevar la propuesta al Congreso de los Diputados para la consideración del resto de los grupos parlamentarios.

En la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP que se ha celebrado en la mañana de este lunes en la sede de Génova, Bendodo ha explicado que el Gobierno está siguiendo la misma secuencia con este posible indulto como cuando los aplicó a los presos del Procés: primero negó los indultos, luego preparó el terreno, para al final terminar concediéndolos.

El Ejecutivo no ha clarificado su posición respecto al indulto de Griñán, aunque no ha descartado nunca la concesión de esa medida de gracia al expolítico. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, si bien más recientemente ha asegurado que el Gobierno «se posicionará cuando llegue el momento», en el mes de agosto había afirmado que al PSOE no le preocupaba que un posible indulto a Griñán pudiera restarle votos en el ciclo electoral de 2023, ya que el Ejecutivo prioriza la «rentabilidad social» a la electoral.

Quienes sí se han manifestado en contra de la concesión del indulto a Griñán han sido ministros de Unidas Podemos, como la de Igualdad, Irene Montero: «Este es un país mejor cuando se destierran estas prácticas», defendió.

Bendodo le ha pedido al PSOE que «antes de tomar ni ninguna decisión (respecto al indulto), se lea bien los 1.205 folios de la sentencia del caso ERE», porque son la «autopsia del gran fraude socialista». «Andalucía no era socialista, el socialismo iba dopado a las elecciones», ha recalcado el popular.

El código ético del PSOE señala que los cargos públicos de este partido se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a la corrupción, entre otros.

En favor de la concesión del indulto jugaría, de todas maneras, el voto particular de dos magistradas en la sentencia del Supremo de un total de cinco componentes. Las magistradas defienden que Griñán no cometió malversación y que no hay pruebas sólidas para la condena de cárcel.