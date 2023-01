Puigdemont: «Esta sentencia deja las extradiciones en vía muerta»

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de este martes, que da la razón al juez del Supremo Pablo Llarena y abre la puerta a la entrega de los políticos huidos del 'procés' ha sido bien recibida por Carles Puidemont. El expresidente catalán ha destacado que el fallo de la Justicia europea pone «ciertas condiciones» a las euroórdenes «que, en la práctica, las hace inviables y deja las extradiciones en una vía muerta».

En una declaración conjunta junto al exconseller Lluís Puig, Puigdemont ha destacado la «gran importancia» de la decisión del TJUE, que en su opinión «blinda lo que venimos defendiendo desde hace 5 años, que el Estado nos persigue por razones meramente políticas». La decisión de este martes limita las opciones de Bélgica para denegar la entrega de los políticos huidos y le pide que lleve a cabo una evaluación para determinar si existen «deficiencias sistémicas o generalizadas» en el funcionamiento del sistema judicial español. Abre, además, otra vía si, por la naturaleza de la infracción, existen «razones serias y fundadas» para creer que la persona entregada podría no tener un juicio justo.

La defensa de los políticos independentistas se agarra a estos dos puntos y asegura que el fallo «cambia el escenario jurídico». El abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, apunta que la sentencia «es tremendamente positiva» y anticipa que tendrá consecuencias en la causa abierta para decidir sobre la inmunidad de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. «Esta decisión, además, baja el examen al individuo concreto y no se queda en el limbo de demostrar que existe un 'fallo sistémico' en la Justicia española», añade Boye.

El abogado cree que el juez Llarena emitirá una nueva euroorden, pero considera que Bélgica volverá a rechazarla, ateniéndose a las mismas razones que expuso con las anteriores. «La reforma del Código Penal no cambia nada. Esto no es una cuestión de cambio de nombre de delito, sino de unos hechos que no son delitos», ha asegurado. Por su parte, Lluís Puig -que no goza de inmunidad parlamentaria- también destaca la importancia de la sentencia, que «nos permite presentarnos más fuertes» ante una nueva orden de extradición.