Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Puigdemont evoca el 'que os den' de Trias para replicar a Sánchez

El expresidente de la Generalitat reprocha al presidente del Gobierno que no haya cumplido los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprochado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenga las «palancas del poder» y no ... las haya utilizado para cumplir los acuerdos suscritos en el pacto de Bruselas. «En aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts», ha asegurado el líder socialista en El País.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  2. 2 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  3. 3 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  4. 4 Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde
  5. 5 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria
  6. 6 Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito
  7. 7 Moisés García y su familia piden ayuda tras la orden de desahucio: «Nos quedan cuatro dias y no sabemos a dónde vamos a ir»
  8. 8 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  9. 9 El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias
  10. 10 La prohibición del baño en las playas de Mogán se extiende hasta el lunes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Puigdemont evoca el 'que os den' de Trias para replicar a Sánchez

Puigdemont evoca el &#039;que os den&#039; de Trias para replicar a Sánchez