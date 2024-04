Ampliar Carles Puigdemont durante un acto de Junts en Elna, al sur de Francia. EFE

Puigdemont amenaza a Sánchez con dejarle caer si Illa impide un Govern independentista Sostiene que no tendrá «nada que decir» si el independentismo no alcanza la mayoría y se forma un tripartido de izquierdas del PSC, ERC y los comunes, antes de asegurar que él no buscará a los socialistas para ser investido