Sumar irrumpe con un 10,6% en el CIS y Podemos se quedaría con un 6,7%

Es la primera vez que el CIS incluye a Sumar en su sondeo mensual: en su barómetro de abril, que se ha publicado este jueves, el organismo que dirige Félix Tezanos le otorga una estimación de voto del 10,6%, frente al 6,7% que le calcula a Unidas Podemos. Lo hace después de que Yolanda Díaz -el pasado 2 de abril- hiciera oficial su candidatura a la presidencia del Gobierno a través de esa plataforma y cuando, por el momento, no sólo no ha sido posible un acuerdo con Podemos para presentar una lista única y conjunta a las elecciones generales que se prevén para finales de este mismo año, sino que además ha aflorado un cruento conflicto entre ambas formaciones. De hecho, al acto de presentación de la candidatura de Díaz no acudió ningún dirigente de los morados.

Esta estimación de voto que el CIS aclara que en el caso de Sumar y Unidas Podemos ha realizado de acuerdo con las respuestas directas de las personas encuestadas y de la agregación de los partidos y organizaciones que han manifestado públicamente que se integran o apoyan a una u otra opción contrasta con la atribución de votos que efectuaba el organismo en su barómetro de marzo, cuando le calculaba un 10% de los votos al conjunto del espacio de Unidas Podemos. Unidas Podemos comenzó el año con una estimación de voto del 14,2%: ése era el porcentaje que le otorgaba el CIS en su barómetro de enero, cuando era cuarta fuerza política según los cálculos del organismo. Pero en marzo ya había caído hasta el 10%, colocándose en cuarta posición, por debajo del 10,1% de Vox. Esta evolución llevó a que Podemos denunciara una presunta manipulación de las cifras del CIS para rebajar la estimación de voto de Unidas Podemos. En el barómetro de abril, Vox se ubica por encima tanto de Sumar como de Unidas Podemos, con una proporción de los votos que mejora hasta el 11,1%. Por otro lado, el PSOE sigue más de cuatro puntos por encima del PP en estimación de voto según el barómetro del CIS que se ha hecho público este jueves. El centro que dirige Félix Tezanos les da un 30,4% a los socialistas, por debajo del 32,7% de marzo; mientras que al PP le calcula un 26,1% en estimación de voto, frente al 28% de un mes antes. Esto supone que la ventaja de los de Pedro Sánchez sigue siendo superior a los cuatro puntos, es de 4,3 puntos exactamente, por debajo, eso sí, de los 4,7 de marzo. Yolanda Díaz, la más valorada En cuanto a la valoración de líderes, Yolanda Díaz continúa siendo la mejor valorada, con un 4,87, levemente por debajo de la cifra de marzo (4,89). En el barómetro de abril de 2022, sin embargo, la cabeza visible de Sumar alcanzaba el aprobado, con un 5,36. Los votantes del PSOE le ponen un 6,2 y los de Unidas Podemos, elevan su valoración hasta el 7,5 en estos momentos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sitúa después, con un 4,43, mejorando mínimamente respecto al barómetro de marzo (4,41), aunque también se ubica por debajo de las cifras de hace un año (4,65). Los votantes del PSOE le califican con un 6,55, una cifra no muy superior a la que otorgan a su adversaria, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, baja de un mes para otro del 4,28 al 4,03. Cuando se estrenó al frente de su partido, en abril del año pasado, su puntuación alcanzaba el aprobado, con un 5,2. El barómetro del CIS también vuelve a preguntar por la valoración que merecen los ministros entre los electores. Entre todos ellos, quien obtiene mejor nota es Margarita Robles (Defensa), con un 5,15, seguida de Yolanda Díaz, con un 5,07 y de Nadia Calviño (Asuntos Económicos), que roza el aprobado, con un 4,93. Quienes obtienen peores valoraciones son Ione Belarra (Derechos Sociales) e Irene Montero (Igualdad), las dos de Podemos, con un 3,36 y un 3,49, respectivamente. Tampoco llegan al 4 Alberto Garzón (Consumo), Héctor Gómez (Industria) y Fernando Grande-Marlaska (Interior). Como nota reseñable, Yolanda Díaz como ministra obtiene mejores valoraciones entre los votantes de Unidas Podemos que Belarra y Montero. Mucha expectación generaba el barómetro del CIS correspondiente al mes de abril, cuyo trabajo de campo se efectuó durante las dos primeras semanas de abril. Por un lado, porque quedan apenas seis semanas para las elecciones municipales y autonómicas -si bien este sondeo mide qué sucedería de celebrarse hoy mismo las elecciones generales-. Por otro, por la inquietud respecto a cómo el electorado puede estar valorando los múltiples acontecimientos de la vida política española. Aunque queda lejos, aún no se había medido el impacto de la moción de censura de Vox en la encuesta del organismo que dirige José Félix Tezanos, ni tampoco el efecto del conflicto existente en el espacio a la izquierda de la izquierda del PSOE o el propio lanzamiento oficial de Sumar y de la candidatura de quien capitanea ese proyecto, Yolanda Díaz, a la presidencia del Gobierno. Además, ha estado coleando también en las últimas semanas la división en la propia coalición a propósito de la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' que este jueves ha obtenido la bendición del Congreso pero con votos distintos de PSOE y Unidas Podemos. A ello se une que en los últimos días los tribunales han dado a conocer datos de acuerdo con los que ya son cerca de mil las reducciones de condena que ha propiciado la entrada en vigor de la norma. Feijóo un año después También suscita interés otra efeméride. El PP de Alberto Núñez Feijóo -este mes cumple justo un año al frente del partido- apenas ha sido capaz de adelantar al PSOE en una ocasión, el pasado julio, cuando la encuesta del CIS le calculó un apoyo del 30,1%, por encima del 28,2% que atribuía al Partido Socialista. Pero en el barómetro siguiente, el de septiembre -en agosto no hay CIS-, los de Pedro Sánchez recuperaban la ventaja y en noviembre alcanzaban la distancia más amplia, de 5,5 puntos sobre los conservadores, sus adversarios más directos. Ahora la ventaja de los socialistas es de 4,3 puntos. En cuanto a la valoración que le otorga el CIS a Feijóo entre los propios votantes del PP, ésta ha pasado del 7,07 de abril de 2022 hasta el 6,56 un año después. Y la nota que le dan los votantes socialistas ha caído desde el 5,10 hasta el 3,47.