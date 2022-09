«El PSOE no puede ir a elecciones sin ley de vivienda y con la 'ley mordaza'»

Pablo Echenique capea esta entrevista en el filo entre la reivindicación del Gobierno con el PSOE y la determinación de hacer valer la identidad y el programa de Unidas Podemos. El portavoz de los morados en el Congreso repinta las líneas rojas en la negociación presupuestaria con sus socios –la 'ley mordaza' y la de vivienda y el gasto en Defensa–, al tiempo que pide topar también las hipotecas pese los recelos del presidente Sánchez. ¿Yolanda Díaz? Respetuosa cautela sin hacer de «exégeta» de sus intenciones.

–Con las divergencias que siguen escenificando, ¿sobrevivirá la coalición hasta el último minuto de la legislatura?

–Nuestra opinión es que sí. Es lo que nos transmite nuestro socio y es nuestra voluntad también. Además de las diferencias, que son obvias, este Gobierno ha demostrado una estabilidad y una capacidad legislativa que no se veían en España en el último lustro.

–El PSOE está muy confíado en sacar los Presupuestos adelante, pero ustedes ya avisan de sus premisas.

–Con toda claridad: en estos momentos la negociación está bloqueada. Por temas presupuestarios, por el gasto armamentístico y también porque es inaceptable que la derogación de la 'ley mordaza' o la aprobación de la ley de vivienda sigan paradas. Aunque soy optimista. He participado en un montón de negociaciones y sé que son difíciles.

–¿Van a estar listas ambas leyes antes de final de año?

–Sí, claro; ya llegan tarde. La 'ley mordaza' lleva vigente más tiempo con un Gobierno encabezado por el PSOE que con Mariano Rajoy. Y esa ley represiva se hizo porque el PP estaba machacando a la gente trabajadora con medidas antisociales y quiso evitar que pudiera haber protestas en la calle. Este Gobierno progresista no puede permitir que siga vigente, lo prometió el presidente y está en el acuerdo de coalición. No hay motivo para no derogarla ya. Es impensable que nos fuéramos a una nueva cita electoral con la ley vigente.

–¿Mantienen su absoluta negativa a gastar más en Defensa?

–Vamos a trabajar para que eso no pase porque es lo más sensato. Tenemos una inflación de dos dígitos, la energía está disparada. El presidente dice que se puede aumentar el gasto en Defensa y, al mismo tiempo, el gasto social. Eso es verdad matemáticamente. Pero hay otra verdad matemática: si no aumentas el gasto en Defensa puedes aumentar más el gasto social. Y en estos momentos, el gasto social es lo que redunda en beneficio para el país.

–Y pese al panorama que dibuja, ¿sigue sosteniendo que acabarán juntos la legislatura?

–El PSOE quiere tener un buen resultado en las elecciones municipales y autonómicas. Y eso es incompatible con no derogar la 'ley mordaza' o no aprobar la de vivienda. El PSOE tiene un electorado progresista que no lo entiende. Y este es el mismo presidente que ha anunciado algo que no podría ser más 'podemita', el impuesto a las eléctricas y la banca.

–Se felicitan de que Sánchez está asumiendo su discurso, ¿pero eso no les perjudica electoralmente?

–Es difícil de evaluar. Lo que sí tenemos que pedirle al presidente es, además de discurso, hechos. Me gusta escucharle decir que el PP se debe a una minoría muy poderosa. Entonces, ¿por qué no ponemos un límite a las hipotecas?

-¿Y hay sitio para todos en la competencia por la izquierda?

-Empiezo por una anécdota para explicarlo. Cuando yo era europarlamentario acababa de ser elegido el papa Francisco, que tiene ideas económicas y sociales que a nosotros nos gustan. Y estábamos ahí, escuchándole, hasta que empezó a hablar del aborto en términos muy antiguos. Nos levantamos y nos fuimos. Un compañero, Pablo Bustinduy, me dijo entonces: «El Papa de Roma es el Papa de Roma». Bueno, pues el PSOE es el PSOE y Unidas Podemos es Unidas Podemos. Creo que en España hay votantes republicanos, no del todo contentos con la coordinación de intereses con Estados Unidos, que quieren que haya una reforma fiscal integral... Hay espacio porque hay diferencias programáticas de fondo.

Pablo Echenique durante la entrevista. / José ramón ladra

-Pero son precisamente esas diferencias programáticas las que fragmentan el 'espacio morado' y siembran el desánimo entre sus votantes.

-Creo que en la izquierda transformadora tenemos a veces discrepancias que no son tanto programáticas como estratégicas. De cómo llegar, cómo hacer el camino, cómo conseguir el objetivo, pero con un horizonte bastante compartido. Una de mis primeras tareas cuando fui elegido secretario de organización fue armar el 'pacto de los botellines' entre IU y Podemos. Eso forma parte de nuestro ADN. Para mí la unidad no es un fetiche de la izquierda, es un imperativo estratégico porque tenemos gente muy poderosa enfrente. Bueno, pues en ese contexto que es bien conocido, que no es una queja sino una descripción de la realidad, uno tiene que ir de la mano con cuantos más, cuantos más compañeros y compañeras mejor.

–¿No temen que la polarización Sánchez-Feijóo les orille?

–Su debate en el Senado fue un intento de escenificar un bipartidismo que ya no existe. Aunque el señor Feijoo nos metió en el debate al dejar claro que somos la parte del Gobierno que más molesta al PP.

–¿Hasta dónde les preocupa que la inflación pueda acabar con este Gobierno?

–Nos preocupa en términos políticos, pero más en términos de país, de cómo la gente la está sufriendo. Tenemos que ser muy claros: cualquier gobierno europeo tiene limitaciones a la hora de pelear contra una inflación de dos dígitos generada de forma exógena. Y lo único que va a evitar el abismo económico es que haya un acuerdo de paz en Ucrania. Si ese acuerdo sigue sin llegar, los gobiernos tenemos que hacer todo lo que podamos.

–¿Les incomoda que Sánchez haya terminado abrazando iniciativas propuestas por Feijóo, como la bajada del IVA del gas?

–Efectivamente, nos podríamos haber adelantado. Pero la lógica de un IVA reducido en los productos de primera necesidad como el gas nos parece bien. Hay un debate muy maniqueo, un poco ridículo, sobre si subir o bajar impuestos. Nosotros pensamos que hay que bajar algunos a la gente trabajadora, a las pymes, y aumentar la fiscalidad de las grandes fortunas y las grandes corporaciones. Eso es hablar seriamente de fiscalidad.

«Territorios diferentes»

–¿Podemos se va a presentar en solitario a las elecciones autonómicas y municipales?

–Estamos haciendo lo mismo que en 2019: negociar en todos los sitios sabiendo que en algunos va haber acuerdo y en otros no. Los territorios son muy diferentes.

–¿Y cuánto lastre les supone que Yolanda Díaz no concurra con Sumar a los comicios de mayo?

–Eso es difícil de evaluar.

–¿Pero admite que es un lastre?

–No lo sé. Es muy difícil hacer predicciones electorales hoy, a falta de tantos meses. Y además tenemos que respetar sus tiempos, porque cuando alguien monta una iniciativa política nadie le puede decir cuándo tiene que empezar o que acabar.

–Por preguntárselo de otra forma: ¿va tarde la vicepresidenta?

–No tenemos que ponerle tareas o límites a una iniciativa aliada que es plenamente autónoma. Nadie lo haría con nosotros. Nadie. Sumar es un aliado electoral clarísimo para nosotros y tenemos que esperar a que tome sus decisiones. Mientras tanto, no es que estemos con una mano encima de la otra, al revés. Cuando Sumar este listo, hablaremos.

–Se refiere a Sumar como aliado. ¿Eso significa que Podemos quiere presentarse a las generales de tú a tú, sin subsumirse en el proyecto de Díaz?

–Falta muchísimo para cerrar esos detalles.

–La arquitectura de la candidatura no es una cuestión menor.

–No lo es. Lo que digo es que no se ha empezado a hablar y falta mucho para eso, sin más. Lo haremos en su momento. Plantearlo antes de que la otra parte esté lista para tener esa conversación es marcarle el paso.

Griñán y el rey emérito

–Ustedes fueron tremendamente críticos con el PP por Gürtel y el resto de imputaciones por corrupción, la palanca para la moción de censura que ganó Sánchez. Si el PSOE avanza en el indulto a José Antonio Griñán tras la condena por los ERE andaluces, ¿lo aceptarían?

-Nosotros llegamos a la política con un mandato muy claro, fuimos los que más trabajamos para echar a Rajoy. Por eso pensamos que la prerrogativa del indulto no debe utilizarse para estas cosas.

–¿Que usted se refiera al rey emérito como un «delincuente fugado» ante su presencia mañana en el funeral de Isabel II no provoca un problema dentro del Gobierno?

-Nuestro socio ha tenido que lidiar con que nosotros somos republicanos y ellos se autodefinen monárquicos.

-No lo hacen.

-Pues si no se definen como monárquicos, alguna cosa tendrán que hacer para demostrarlo. En el Congreso nos han tumbado un montón de comisiones de investigación sobre el emérito. Yo creo que ya están más allá de la incomodidad, se toman con naturalidad que discrepemos en este punto.