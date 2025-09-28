Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una bandera palestina, en el mitin de María Jesús Montero el sábado. EP

El PSOE exhibe en sus actos los símbolos de la causa palestina

R. C.

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:06

El PSOE no ceja en su empeño de situar «el genocidio» de Israel en Gaza en el epicentro del debate político. La matanza en la ... Franja estuvo muy presente en el mitin de la vicepresidenta María Jesús Montero en Granada este sábado y la intervención ante los medios, este domingo, del líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, quien atribuyó al PP una «indecente pasividad» ante la crisis humanitaria.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  2. 2 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  3. 3 Dónde saborear Gran Canaria, según Eva Molina, directora Comercial y de Marketing del Grupo HPS y gerente de Kala by HPS
  4. 4 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  5. 5 Bronca al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido de las Fiestas del Carmen
  6. 6 Un canto a la inoperancia
  7. 7 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  8. 8 El perro más veterano del albergue encuentra familia tras más de tres años sin una visita
  9. 9 Jubilaciones docentes: Canarias acumula 4.330 desde 2020 y tiene el mayor porcentaje de maestros con más de 50 años
  10. 10 El emotivo vídeo que recuerda la historia de los cines de la ciudad y que ahora son recuerdos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PSOE exhibe en sus actos los símbolos de la causa palestina

El PSOE exhibe en sus actos los símbolos de la causa palestina