El PSOE exhibe en sus actos los símbolos de la causa palestina

El PSOE no ceja en su empeño de situar «el genocidio» de Israel en Gaza en el epicentro del debate político. La matanza en la ... Franja estuvo muy presente en el mitin de la vicepresidenta María Jesús Montero en Granada este sábado y la intervención ante los medios, este domingo, del líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, quien atribuyó al PP una «indecente pasividad» ante la crisis humanitaria.

Pero más allá de los discursos, la inconografía de la causa palestina está haciéndose ya un hueco en las convocatorias socialistas. Militantes ondearon banderas al compás de la alocución de Montero, mientras que Martínez se puso al cuello el pañuelo -la kufiya- que identifica las demandas de los palestinos.

Manteniendo la masacre de Gaza en la agenda, el PSOE trata de poner al PP frente a sus contradicciones. En los últimos días, barones populares como Juanma Moreno, Alfonso Rueda o Jorge Azcón han utilizado el término 'genocidio' para referirse a los bombardeos israelíes contra la población de la Franja mientras que en el partido, otros cargos como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el expresidente del Gobierno José María Aznar han mostrado su apoyo sin matices a Israel.

A juicio del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez está utilizando la crisis humanitaria de Gaza como una «cortina de humo» para evitar que se hable de la situación judicial de miembros de su familia como su mujer, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez.