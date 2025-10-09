El PSC rechaza un concierto económico y negociar un referéndum como le exigía Junts

Ni referéndum ni concierto económico. El PSC ha aguantado la presión de Junts y ha votado este jueves en contra a dos de las principales ... mociones presentadas por los de Puigdemont, en el debate de política general del Parlament. Una defendía un concierto económico para Cataluña y la otra hacía referencia al acuerdo de Bruselas y abogaba por «negociar la celebración de un referéndum». Los socialistas, en cualquier caso, no han rechazado todas las propuestas de los junteros. Con su abstención, han favorecido que saliera adelante una moción que denunciaba el «'lawfare' del poder judicial» al independentismo y han votado a favor de una resolución, que incluía en su literalidad el preámbulo del acuerdo de Bruselas suscrito por el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez. Los socialistas han respaldado asimismo varias resoluciones de los junteros relacionadas con la defensa de la lengua y sobre la amnistía.

Los junteros habían advertido de que en caso de que los socialistas no se alinearan con sus mociones, tomarían nota de cara a la decisión que tienen que adoptar en las próximas semanas sobre si rompen o no con Pedro Sánchez. «Están avisados», ha asegurado la portavoz postconvergente, Mónica Sales, antes de la votación. «Su voto tendrá consecuencias», ha advertido. «O salen del bloqueo o ya basta», ha rematado.

Carles Puigdemont ha tratado de presionar a Pedro Sánchez a través de las votaciones de las resoluciones en el Parlament, pero los socialistas no han cedido del todo a las exigencias de los junteros. El PSC, como primera fuerza de la Cámara catalana y como la formación que sustenta el Govern de Illa, ha priorizado sus relaciones con Esquerra y con los comunes, que son los partidos con los que querría aprobar los Presupuestos catalanes. De ahí que las mociones que ha presentado ERC sobre la financiación singular sí hayan contado con el aval de los socialistas. En concreto, los republicanos proponían un nuevo sistema de financiación a partir de una negociación bilateral, basado en la ordinalidad y solidaridad. Antes de finalizar el año, el Congreso debe impulsar las modificaciones legislativas que permitan a la Generalitat recaudar el IRPF.

Está por ver ahora cuál es la respuesta de Junts, que había amenazado con romper con Sánchez si el PSC le daba la espalda en el Parlament. Los postconvergentes llevan más de un año advirtiendo al Gobierno de que está en prórroga, pero la amenaza no se consuma. Sin ir más lejos, el miércoles pasado, Junts votó a favor al decreto del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel y a la ley de movilidad sostenible.