Prostitutas y mucho 'cash' en los mensajes del 'caso Ábalos': «Jose dice que vayan las dos» Los wasaps más íntimos anejos al informe de la Guardia Civil describen el continuo trasiego de metálico del exdirigente socialista para todo tipo de gastos

Son centenares de wasaps y 'cash' por todos sitios. Una avalancha de mensajes intervenidos en el teléfono de Koldo García que dibujan la verdadera vida ... de José Luis Ábalos más allá de la fachada del ministerio o más allá del pulcro dirigente del PSOE o del diputado. Un continuo trasiego de dinero en metálico durante años que gestionaba su asesor, ya fuera para pagar prostitutas o para abonar la pensión de sus hijos. Esos mensajes, a los que ha tenido acceso este periódico, han sido aportados como anexo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al vasto informe patrimonial del Ábalos enviado al Supremo la pasada semana.

Varias de las doce carpetas que incluye este anexo recogen mensajes referidos a las continuas gestiones que Koldo García hacía para contratar o pagar a prostitutas para su jefe. La UCO incluye esos wasaps porque confirman que siempre los abonos a estas mujeres eran en metálico y que siempre era el asesor el que operaba como una suerte de ‘cajero automático humano’ de su jefe, ya fuera para pagar a las trabajadoras del sexo, ya fuera para cubrir los gastos de los miembros de sus amplia familia fruto de sus tres matrimonios.

