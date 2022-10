El PP suspende la negociación con el Gobierno para renovar el Poder Judicial

Las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de casi cuatro años con el mandato caducado entraron este jueves por la noche en el dique seco. Justo cuando desde ambas partes se alentaba la idea de que el pacto era inminente. La causa de la discordia: la intención de Pedro Sánchez de atender las demandas de Esquerra y acometer una reforma del Código Penal para rebajar las penas atribuibles al delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés'. Los populares sostienen que desde el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, les había asegurado que la norma no llegaría a tramitarse, pero el hecho de que el propio presidente reafirmara desde Sudáfrica su intención de llevarla adelante, los llevó a dar por suspendida toda conversación.

En un comunicado enviado a los medios a última hora de la tarde, el principal partido de la oposición explica que, tras oír al jefe del Ejecutivo en una comparecencia junto al sudafricano Cyril Ramaphosa, Alberto Núñez Feijóo habló por teléfono con él para expresarle su «extrañeza» y que este confirmó que no rectificaría su postura. «Nuestra vocación de acuerdo es tan firme como nuestra convicción de que no podemos seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a todos los que quieren combatirlo», argumentan para justificar la ruptura.

El desenlace se veía venir ya desde el mediodía, vista la inmediata reacción del PP a la afirmación de Sánchez de que el pacto para la renovación del CGPJ estaba «listo y preparado», tan solo a la espera de que los populares ratificaran su voluntad política de rubricarlo. En esa misma comparecencia, el jefe del Ejecutivo había dejado caer que su hoja de ruta para Cataluña pasaba por recuperar la mencionada reforma del Código Penal -una oferta que él puso encima de la mesa veinte días después de su investidura, pero que hasta ahora había sido rechazada por los republicanos- y había instado a Feijóo a no supeditar a este asunto las conversaciones sobre la Justicia. «Una cosa es la agenda legislativa, en contra de la que puede votarse cuantas veces uno desee, y otra es el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales», alegó.

Apenas unos minutos después, el principal partido de la oposición ya emitió el primer comunicado de la jornada, toda una pista de lo que podía venir a continuación. Con un 'NO' en mayúsculas negó la inminencia de el pacto en materia judicial. «No es cierto que la solución esté cerrada ni en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial ni en el Tribunal Constitucional», advirtió.

Los populares y los socialistas se acusan ahora mutuamente de haber dinamitado una renovación institucional necesaria para poner fin a una situación crítica para el Supremo y los tribunales superiores, lo que el dimisionario presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, calificó de «estropicio»: miles de sentencias pendientes, vacantes en puestos clave sin cubrir o salas presididas por jueces no titulares.

«Han querido boicotear el acuerdo -alegan en el PP–. Su posición nos empuja a un rincón en el que nos es imposible cerrar un pacto no solo porque no lo entenderían nuestros electores sino por respeto institucional». Las mismas fuentes cierran toda posibilidad de la situación cambie y apuntan ya a la siguiente legislatura, «con otro PSOE», como una posibilidad para la renovación de los órganos institucionales.

El otro comunicado posterior, el PSOE califica los argumentos de Feijóo de meros «pretextos» y le insta a dar cumplimento al mandato constitucional, que indica que el relevo en la cúpula del Poder Judicial debe producirse cada cinco años (ya para nueve). Ferraz insiste, en contra de lo aseverado por los conservadores, en que el acuerdo estaba «listo y preparado para ser firmado» y los acusa de estar provocando una crisis «muy grave», que además de dañar el funcionamiento normal de la Justicia afecta «a la reputación de nuestro país en la UE».

En el texto el partido gubernamental aclara que fue el propio Sanchez quien llamó a Feijóo tras su rueda de prensa, y no a la inversa como daba a entender la nota del PP, precisamente para «formalizar» el acuerdo. «El señor Feijóo ha utilizado una nueva excusa -reprocha– (...) demuestra una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionara que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto».