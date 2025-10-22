El PP solicita al Supremo que exija el PSOE los extractos bancarios en efectivo

El PP ha registrado este miércoles un escrito ante el Tribunal Supremo para que abra una diligencia contra el PSOE y le reclame los extractos ... bancarios que acrediten los movimientos de dinero en efectivo y los pagos en sobres que recibían el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El movimiento se produce después de que el magistrado que instruye el 'caso Koldo' haya decidido citar a declarar el próximo 29 de octubre como testigo al exgerente del partido Mariano Moreno Pavón, y a una de las secretarias que trabajan para el mismo, Celia Rodríguez Alonso, secretaria en Ferraz, que intervino las entregas en sobres.

En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, los populares también piden al Supremo que valore solicitar al PSOE información sobre quiénes fueron los receptores del dinero que llegó a la caja del partido desde 2017 y los conceptos de cada pago al margen de lo revelado en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos en metálico a Ábalos y Koldo. Una práctica común, dentro de la formación, como explicó el propio Pedro Sánchez en una entrevista en la Ser, al confirmar que él mismo había recibido dinero en metálico en alguna ocasión por liquidaciones de gastos de representación.

El PP, que ejerce de acusación particular, solicita además que se requiera al PSOE «la normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2027 y todas sus mofdificaciones posterioress, si las hubiere» así como su «política de conservación en la documentación contable y financiera en vigor». «Hay una cantidad de dinero que no conocemos su procedencia. Si el PSOE tiene efectivo es que lo ha sacado del banco o se lo ha dado alguien. Que lo prueben», insisten en la cúpula popular.

Los de Feijóo consideran «de indudable interés» contar con toda esa documentación de cara a la comparecencia de Mariano Moreno y Celia Rodríguez. Todo, insisten en el escrito, en aras de alcanzar «una comprensión completa de la información ya remitida por el PSOE, de las fuentes de ingresos de los investigados y del propio atestado».