El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. E. P.

El PP propone desbloquear suelo contra el «drama» de la vivienda

Los populares creen que se podría contruir así 9,3 millones de pisos en el medio y largo plazo

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:42

El PP convertirá la vivienda en uno de sus ejes de acción para el próximo curso político frente a los «acumulados fracasos» del Gobierno en ... esta materia a pesar de los reiterados anuncios que ha venido haciendo Pedro Sánchez desde la campaña del 23-J. Los populares registraron este lunes en el Congreso una proposición no de ley con medidas urgentes para desbloquear suelo en el que construir en el medio y largo plazo más de nueve millones de casas, que permitiría elevar en un 25% el parque total de viviendas existentes. «La raíz de problema está en la existencia de un enorme volumen del suelo bloqueado donde se puede construir. En España, hay terrenos con planeamiento programado para promover hasta 9,3 millones de viviendas, pero 6,8 millones de éstas se ubican en terrenos cuyos planeamientos no han sido desarrollados», explicó el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo.

