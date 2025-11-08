Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

El PP pretende exhibir que «la capacidad legislativa» es suya

Toma la iniciativa ante «Consejos de Ministros vacíos» y cifra en 26 las veces que los socios de Sánchez se han dividido ante propuestas de los populares desde el verano

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:14

Hace muchos meses que la dirección del PP, acechado por la ansiedad de llegar a La Moncloa cuanto antes tras la honda decepción del 23- ... J, descartó promover una moción de censura contra Pedro Sánchez para perderla, pese a la presión periódica de Vox y de sectores sociológicos a los que se les hace poco menos que insoportable la permanencia del líder del PSOE al frente del país. Lo más que ha hecho Alberto Núñez Feijóo, sabedor de que un eventual acercamiento al Junts de Carles Puigdemont también inocula veneno entre su electorado, ha sido reiterar su disposición, plasmada en una entrevista con este periódico al comienzo de la legislatura, a intentar desbancar a Sánchez si su mandato «colapsa», si sus socios lo abandonan por sí mismos y con el compromiso de convocar inmediatamente después elecciones generales.

