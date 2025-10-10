Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alma Ezcurra en una comparecencia en la sede nacional del PP. E. P.

El PP plantea expulsar a los inmigrantes con «vínculos radicales y violentos»

La propuesta está incluida en el plan migratorio que Feijóo presentará el martes en Barcelona

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:52

Comenta

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, anunció este viernes que el plan migratorio que Alberto Núñez Feijóo presentará el martes en Barcelona ... contempla «la pérdida automática de la condición de residir a todos los inmigrantes que tengan un vínculo criminal o radical violento». No hacerlo, aseguró la dirigente popular, «sería inhumano e insolidario y tirar por la borda el esfuerzo de tantos millones de personas españolas y extranjeras que cada día madrugan para levantar este país».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  4. 4

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  5. 5 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  6. 6 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  7. 7 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  8. 8 En defensa del nuevo Guiniguada: quitar la losa de hormigón deja menos espacio público y menos zonas verdes
  9. 9 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  10. 10 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PP plantea expulsar a los inmigrantes con «vínculos radicales y violentos»

El PP plantea expulsar a los inmigrantes con «vínculos radicales y violentos»