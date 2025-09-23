Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, reunido este martes con las consejeras de Igualdad de las comunidades del PP. EFE

El PP pide a los socios que apoyen la reprobación de la ministra de Igualdad

Feijóo incrementa la presión contra la ministra y critica que el presidente del Gobierno la mantenga «como si nada hubiera ocurrido»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:33

La ofensiva parlamentaria del PP contra la ministra de Igualdad tomará forma este miércoles con la petición de reprobación de Ana Redondo. Los populares quieren ... que los socios del Gobierno se retraten en un asunto tan sensible como la seguridad de las víctimas de la violencia de género.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo
  2. 2 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  3. 3 Los comerciantes de Arucas temen echar el cierre por las obras: «Los clientes prefieren ir a comprar a la capital o a Teror»
  4. 4 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  5. 5 Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»
  6. 6 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos
  7. 7 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  8. 8 Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto
  9. 9 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
  10. 10 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PP pide a los socios que apoyen la reprobación de la ministra de Igualdad

El PP pide a los socios que apoyen la reprobación de la ministra de Igualdad