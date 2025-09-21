Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Bravo. EFE

El PP pide «entrar en el debate de los hechos» para «frenar» la masacre en Gaza

Juan Bravo critica «el silencio» del Gobierno frente a la crisis de las pulseras antimaltratadores

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:17

Mientras se recrudece la ofensiva israelí en Gaza, el Partido Popular continúa modulando su respuesta ante lo que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya definió ... la semana pasada como «masacre». El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras de la formación, Juan Bravo, insistió en esa línea e indicó este domingo que lo que está ocurriendo en la zona hay «que pararlo, eso nadie lo puede discutir». «Pero no podemos entrar en debates jurídicos, sino que hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar esto, porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede entender que esto esté pasando y que no seamos capaces entre todos los países de frenarlo», insistió.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  2. 2 Una menor migrante cuenta su experiencia en un centro: «Lo pasé muy mal, era una cárcel»
  3. 3 Ale García y su revés al sufrimiento
  4. 4 576 euros (todo incluido) ante alquileres imposibles: crece la demanda de las residencias de la ULPGC
  5. 5 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  6. 6 Muere un hombre atropellado por su tractor en una zona rural de Pájara
  7. 7 Dónde saborear Gran Canaria, según Aníbal Falcón campeón de España de corte de jamón y Cuchillo de Oro
  8. 8 La Justicia da la razón a Turismo y confirma la multa a un bungaló que ejercía como vivienda vacacional
  9. 9 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  10. 10 La Audiencia Nacional envía a prisión a seis miembros de la organización que presuntamente lidera José el del Buque

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PP pide «entrar en el debate de los hechos» para «frenar» la masacre en Gaza

El PP pide «entrar en el debate de los hechos» para «frenar» la masacre en Gaza