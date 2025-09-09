Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. EFE

El PP ningunea la propuesta de Sánchez: «No puede aprobar unos Presupuestos y quiere solucionar Gaza»

Los populares consideran «compatibles» las declaraciones de María Guardiola, que tacha la situación en Palestina de «terrible», y las de Almeida, que afirma que «no hay genocidio»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:28

El PP considera que la posición del Gobierno sobre Oriente Próximo es «un ejercicio de frivolidad». «Un Ejecutivo que no puede aprobar los Presupuestos se ... cree capaz de solucionar el conflicto de Gaza», ha afirmado la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha rechazado pronunciarse sobre el término «genocidio». «Lo que es un genocidio lo decide la Corte Penal Internacional, no Pedro Sánchez. De ahí la frivolidad», ha añadido.

