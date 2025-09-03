Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La presidenta de Navarra, María Chivite. EFE

El PP llevará a la 'comisión Koldo' del Senado a la presidenta de Navarra y al exjefe de Gabinete de Sánchez

Los populares también llamarán a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a la comisión del apagón

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:21

El PP se lanza a la ofensiva en el Senado para llevar este septiembre a las principales comisiones de investigación de la cámara a dirigentes ... del PSOE y altos cargos de empresas vinculados al Gobierno. En concreto, los populares han anunciado este miércoles que citarán, en la comisión del 'caso Koldo', a la presidenta de Navarra, María Chivite (una petición ya realizada por UPN), y al exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano. «Queremos que expliquen por qué contrataron con el dinero de todos a la 'fontanera' de Ferraz Leire Díez», ha señalado la portavoz del PP en el Congreso, Alicia García.

