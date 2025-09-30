Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo clausura unas jornadas este martes en el Senado. Efe

El PP lleva al Constitucional el bloqueo del Congreso a sus leyes tramitadas en el Senado

Feijóo da orden de impulsar un conflicto de atribuciones por «hurtar» a la Cámara alta su facultad de legislar «por orden del Gobierno»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:22

El PP vuelve a poner a Francina Armengol en el punto de mira y promoverá la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal ... Constitucional por el bloqueo sistemático del Congreso de las iniciativas legislativas aprobadas por la mayoría absoluta del Senado, en manos de los populares, «por orden» del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «El Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno», denunció este martes el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de unas jornadas parlamentarias organizadas a puerta cerrada en la Cámara alta.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  2. 2 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  3. 3 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  4. 4 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  5. 5 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  6. 6 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  7. 7 A juicio por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Las Palmas de Gran Canaria: «Estoy enamorado de ti»
  8. 8 El duelo de una familia de calderones en Gran Canaria: portaban a su cría muerta en la boca
  9. 9 La huelga de guaguas queda suspendida mientras se avanza en un acuerdo de convenio provincial
  10. 10 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PP lleva al Constitucional el bloqueo del Congreso a sus leyes tramitadas en el Senado

El PP lleva al Constitucional el bloqueo del Congreso a sus leyes tramitadas en el Senado