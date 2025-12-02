El PP llama a declarar a la mujer de Cerdán en el Senado el 15 de diciembre Francisca Muñoz, cuyas cuentas bancarias está rastreando Hacienda, tendrá que acudir a la Cámara alta dos días antes de que lo haga el exsecretario de Organización del PSOE

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 2 de diciembre 2025, 10:32 | Actualizado 10:43h. Comenta Compartir

El PP estrecha el cerco sobre Santos Cerdán y cita a su mujer, Francisca Muñoz, en la comisión que investiga la 'trama Koldo' en el ... Senado el próximo 15 de diciembre, dos días antes de que lo haga el exsecretario de Organización del PSOE. Muñoz, conocida como 'La Paqui', siempre ha estado en el punto de mira de los populares que ya deslizaron su intención de citarla en la Cámara alta para que dé explicaciones sobre la tarjeta a cargo de Servinabar, la empresa vinculada a Cerdán que recibía supuestas mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona, y cuyos elevados gastos encendieron las alarmas sobre el dinero que manejaba el matrimonio y su procedencia. «Tendrá que dar explicaciones y contar esa tarjeta de corrupción premium para gastar a fondo perdido y a todo lujo», afirmó la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

La Agencia Tributaria está rastreando los datos fiscales y bancarios de Muñoz después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusiese el foco en su último informe sobre el entorno familiar del exidirgente socialista por haber resultado «beneficiario» de una parte de los fondos que obtuvo Servinabar de las obras públicas en las que colaboró con Acciona.

