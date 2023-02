El PP exige a Patxi López que «pida perdón» por la posible implicación de 15 diputados con 'Tito Berni'

El 'caso Mediador' se complica para el PSOE. El PP busca poner bajo sospecha a toda la bancada socialista y ha exigido este martes al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, que «pida perdón» y asuma «responsabilidades» por la trama encabezada por el ahora exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, apodado 'Tito Berni', y que tuvo como sede de operaciones la Cámara baja. También ha exigido que se identifique a los 15 parlamentarios a los que se les relaciona con una cena en un conocido restaurante madrileño organizada por el investigado por cobrar «mordidas» a cambio de conseguir contratos públicos a empresarios.

En una rueda de prensa en el Congreso, la diputada 'popular' Belén Hoyo ha hecho extensivas estas demandas también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su condición de presidente del Grupo Socialista, pero ha instado directamente a López a dar explicaciones al respecto este mismo martes porque, de lo contrario, será él quien «quedará en entredicho».

Según la Fiscalía, formaban parte de esta trama «autoridades, altos cargos públicos» y otras personas que, en nombre de éstas, «ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios».

El presunto mediador, Antonio Navarro, desveló en una entrevista que llegó a organizar una cena en un restaurante de lujo para Fuentes Curbelo y una quincena de diputados socialistas.

«Seguir el juego» al PP

También los socios del Gobierno se han pronunciado sobre la cuestión. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado que el caso es «gravísimo» y merece su condena «más contundente», para subrayar que esta trama no es un asunto menor, por implicar conductas «ilegales e inmorales», y que la corrupción aleja al electorado progresista de la política.

No obstante, ha asegurado que no le van a «seguir el juego» al PP y no apoyarán ninguna iniciativa parlamentaria al respecto que proceda del «partido más corrupto del continente», que tiene en su historial el caso Gürtel y ahora despliega «hipocresía».

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, también se ha mostrado prudente en este sentido. «Este tema está ya en manos de la justicia, si se quiere hacer ruido y elevarlo a discusión política sí tiene sentido una comisión parlamentaria, pero si se quiere profundizar estoy seguro de que el juez seguirá investigando. Tomaremos la decisión conforme se vayan produciendo los acontecimientos», ha zanjado.