El PP cree que Leire Díez «no actuaba por libre», sino «a las órdenes de Sánchez»

El PP cree que la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, «no actuaba por libre», sino que lo hacía «a las órdenes» del presidente del Gobierno, ... Pedro Sánchez. La comparecencia de Díez este lunes en el Senado ha servido a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, para centrar el foco de las críticas del PP a Sánchez en la corrupción. «La 'fontanera' nos ha mentido. Quedó con Koldo, le da instrucciones y le exigía protección para Santos Cerdán para así proteger a Sánchez», ha afirmado Gamarra, que ha sacado la artillería pesada contra el presidente del Gobierno.

Así, y como había hecho horas antes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la dirigente popular ha acusado a Sánchez de «beneficiarse patrimonialmente» de los negocios de prostitución vinculados a la familia de su mujer, Begoña Gómez. «Estos asuntos tienen relevancia pública porque afectan a la mujer del presidente», ha justificado los ataques Gamarra, que ha asegurado que Sánchez «no tiene ninguna legitimidad» para reclamar la abolición de la prostitución «cuando tiene a puteros sentados en el Consejo de Ministros».

Los contraataques del presidente del Gobierno contra el PP después de Feijóo cantara en una fiesta 'me gusta la fruta' y de que el secretario de Organización del partido, Miguel Tellado, dijera que hay que «cavar la fosa» del sanchismo son, a juicio de Gamarra, demostraciones de «victimismo» para tapar los escándalos de corrupción. «Si no vamos a poder cantar en España la canción de 'Mi limón, mi limonero' tenemos un problema con la cantidad de fruta que producimos», ha dicho Gamarra. 'Me gusta la fruta' es un eufemismo puesto en circulación por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para llamar al presidente 'hijo de puta'.

En esta misma línea de victimismo ha situado Gamarra la reacción de Pedro Sánchez a la apelación de Tellado a las fosas. «Cavar una fosa es una metáfora que todos utilizamos en muchas ocasiones. El resto es una cortina de humo para tapar sus problemas», ha insistido.