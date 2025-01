El PP votará a favor del nuevo decreto pese a incluir la cesión del palacete al PNV «Los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno», asegura el partido de Aberto Núñez Feijóo

Miércoles, 29 de enero 2025, 13:15 | Actualizado 13:48h.

El PP votará sí al real decreto ley que el Gobierno cerró este martes con Junts porque incluye medidas, como la revalorización de las pensiones, con las que sí están de acuerdo. «Los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos ' ... sí' a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece», arguyen los populares en un largo hilo en la red social X.

Génova ha confirmado su voto a favor a pesar de que el nuevo texto mantiene la cesión de la titularidad de la actual sede en París del Instituto Cervantes al PNV contra la que han hecho casus belli en la última semana y que ha hecho saltar los últimos puentes con la formación de Andoni Ortuzar. Este mismo martes, tras conocerse que el acuerdo entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont incluía el inmueble de la discordia los populares consideraron el «regalo» a los nacionalistas vascos todo «un escándalo ético y moral. Veinticuatro horas después, y tras leer «la letra pequeña», los conservadores darán su apoyo. «Ya han caído medidas de las que pretendían colar. Y seguiremos. Rechazaremos la subida del IVA en el plan fiscal, seguiremos defendiendo el desalojo inmediato de okupas y llegaremos hasta donde haga falta en contra de los negocios del PSOE con fondos públicos», añaden. «Estas victorias también las vamos a lograr más pronto que tarde». El PP rechazó el pasado miércoles en el Congreso el escudo social del Ejecutivo con el argumento de que, camufladas entre cuestiones a las que nadie se opone –como las pensiones–, había otras contrarias también a su programa, como las medidas antidesahucio que aún continúan dentro del texto aunque el Ejecutivo haya añadido a última hora la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios. «España tiene que dejar de ser el mal ejemplo de un Gobierno que se tiene que humillar a diario, que tiene que comprar voluntades con el dinero de todos y que necesita mentir y maniobrar porque carece sentido común, de servicio y de Estado», remarcan.

