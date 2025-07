«Cualquier posición en la que se vea la teta»

Koldo García lo grababa todo y se comunicaba compulsivamente con notas de voz. Y lo conservó todo. Absolutamente todo desde, al menos 2017 -antes de ... su desembarco en el Gobierno de la mano de Santos Cerdán y José Luis Ábalos- hasta febrero de 2024, cuando fue detenido en su casa de la localidad alicantina de Marina de Polop. Allí, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautaron de los tres iphone y de la grabadora Philips que contenían 22.000 archivos, la mayoría mensajes de voz y grabaciones, pero también fotografías y documentos.

Un centenar de archivos de 8 gigas de esta inmensa colección han sido facilitados ya a las partes en los últimos días. Entre ese material hay mucha morralla, dado que Koldo llegó a grabar cómo dormía a su hija, cómo le daba una receta a la panadera o cómo discutía con su mujer. Pero entre esos audios -a los que ha tenido acceso de forma completa este periódico- sí que hay documentos sonoros valiosos, que certifican la existencia de una trama, que además de espiar a rivales políticos, vivía con normalidad la corrupción y, sobre todo, llevaba en su ADN un machismo soez y trasnochado.

Prostitutas, de nuevo

Si en la primera hornada de audios se pudo escuchar a Ábalos y Koldo preparando una noche con prostitutas en Andalucía durante una campaña electoral, ahora es un desconocido el que le manda un audio al exasesor pidiéndole una meretriz el 5 de octubre de 2021: «Gorrión, estoy yo pensando que ¿por qué no me traes una cubanita para este fin de semana?», le dice el interlocutor.

«Que se vea el pezón»

El 10 de diciembre de 2022, Koldo envía un audio a una mujer, quizás de nuevo a una prostituta, en el que la da instrucciones para una cita. Fuentes de la investigación apunta a que podría tratarse de una de las personas que usaba en su red de espionaje a mandatarios socialistas. «Si es con una camisa con botones lo que hay que hacer es llevar el de tirantes, poner el pecho hacia el borde, abrir los botones, o uno... o la de lino que es transparente totalmente y que se vea el pezón por delante y buscar posiciones sin querer, posiciones normales, agachar, acercar, coger el teléfono, cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta o se pueda ver culo o se pueda ver el dinero... todo. Buscar posiciones, básicamente eso. Y luego que el tirante o el botón esté suelto para que haga hueco, o sea lo normal», dictamina el exmano derecha del exministro.

Conseguidor

Los audios también dejan al descubierto la faceta de conseguidor de Koldo García gracias a su posición privilegiada en el Gobierno. El entonces asesor de Ábalos consigue descuentos o botellas de vino, pero sobre todo contactos a sus amigos para hacer negocios. «Oye, crack, que ya se ha producido esa conversación entre el contacto y el embajador de Cuba, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias», le agradece otro anónimo en un mensaje de voz que quedó en el Iphone de Koldo.

Víctor Ábalos

Víctor Ábalos, el primogénito del exministro sostiene no tener nada ver con la trama por la que está imputado su padre, pero la UCO le investiga desde hace meses como presunto testaferro de su progenitor. Su nombre ha aparecido multitud de veces en los informes policiales y ahora aparece también en los audios de Koldo. El exasesor se queja ante su mujer de que el hijo del exministro se «escaquea de todo» y no le ha explicado la fórmula para endosar una serie de facturas supuestamente falsas (6.000 euros mensuales) de una empresa investigada por el pago de mordidas a la trama. De esa operativa fraudulenta, se infiere, dependía que Víctor Ábalos le enviara 1.000 euros mensuales a Koldo, que luego éste usaba para pagar la pensión de uno de los hijos menores del exministro, completando así el círculo del presunto blanqueo.

Desde la época navarra

Hay audios y notas de voz que datan de 2017, antes de la llegada de Koldo a Madrid de la mano de Santos Cerdán para convertirse en asesor de Ábalos, que apuntalan la tesis de la UCO de que la trama ya delinquía en Navarra antes de hacerlo a nivel nacional tras la llegada de Sánchez a Moncloa en junio de 2018. «Te voy a presentar al jefe de sala y a los jefes de servicio, ¿vale?, todos, para que tú no tengas ningún problema cuando hagas ninguna edificación o ninguna obra en lo que es Pamplona y comarca», le promete Koldo a su interlocutor desconocido. Otras personas le contactan en otras grabaciones para conseguir contactos con administraciones y constructoras de la Comunidad Foral.

Fidelidad a Ábalos

En otra grabación, probablemente de la época en que Ábalos es cesado como ministro (julio de 2021), Koldo García le confiesa que haber trabajado con él ha sido su «meta en la vida». «Ahora vamos a mirar para adelante, voy a seguir trabajando para ti, que eso me genera mucha tranquilidad y mucha satisfacción», asegura Koldo. «Yo ya he conseguido mi meta en la vida, o sea, es decir, ya no puedo pedirle más ni a mi vida profesional ni a mi vida personal», insiste el exasesor, quien dice que espera seguir «mucho tiempo» trabajando con Ábalos, aunque dice también ser consciente de que «lo tengo difícil porque Carolina va a por mí también». Se refiere probablemente a Carolina Perles, última exmujer de Ábalos, de la que recientemente se ha divorciado.

Trituradora

En ese momento de la salida del ministerio -cuando Koldo ya es cesado como miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado y como consejero de Renfe Mercancías,- un desconocido, al que en otros audios parece conocer de la época de los supuestos amaños en Navarra, le manda un audio con un consejo: «Oye, que si quieres te puedo regalar una trituradora para que tritures esos papeles y desaparezcan».

«Con tus empresarios»

Esa misma persona, en otro audio, apunta a que Koldo, todavía en agosto de 2022, un año después de abandonar Transportes, seguía en negocios con «empresarios» de Madrid, sin cuidar suficiente el flanco navarro. «Como estás ya en los madriles con tus coleguitas, con tus amigos los empresarios, con tus amigos de verdad no quieres contar con ellos», le dice en un mensaje de voz este desconocido. «Arriba está el Señor y lo ve todo y Dios reparte... así que tú verás lo que haces con tus nuevos coleguitas abandonando a los tuyos que te han acompañado siempre», le recrimina.