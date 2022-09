El portavoz parlamentario de Unidas Podeos, Pablo Echenique. / Ep

Podemos presiona al PSOE para aprobar la ley de vivienda antes de los Presupuestos Los morados piden a su socio que «el giro a la izquierda» no se quede en retórica y negocian 'in extremis' la 'ley Darias' para que esta no decaiga el jueves en el Congreso