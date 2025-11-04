Podemos exige al Gobierno hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca en diciembre

Podemos exige al Gobierno prorrogar la moratoria antidesahucios y hacerla permanente. Una medida que se ha venido manteniendo desde que se aplicó en el paquete ... de medidas para combatir las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. En una rueda de prensa en el Congreso, la líder del partido morado, Ione Blerra, ha avanzado que registrarán una proposición no de ley en la Comisión de Vivienda, en la que también pedirán incluir entre los beneficiarios de esta medida a las personas vulnerables con renta antigua y a cualquier persona «que esté en situación de vulnerabilidad y que no pueda acceder a una vivienda».

«O el Gobierno hace algo para enfrentarse al problema de la vivienda o ni va a ser Junts ni va a ser la derecha quien saque a este gobierno, sino que va a ser una crisis de vivienda sin precedentes», ha afirmado la también diputada de Podemos.

Fractura con Sumar

Belarra también ha ahondado en la fractura que separa a su formación de Sumar, antiguo aliado con los que concurrieron juntos a las generales del 23-J pero de cuyo grupo parlamentario se separaron por profundas discrepancias. La secretaria general morada ha afirmado que no hay opción de confluir con los de Yolanda Díaz en el próximo ciclo electoral y ha vuelto a apelar a IU a decidirse si quiere aliarse de cara al próximo ciclo electoral con el proyecto creado por la vicepresidenta segunda, que ha definido como «regresivo» para la izquierda o decantarse por los suyos.

«Podemos va a seguir trabajando en la línea de siempre y bienvenidas las otras fuerzas políticas que quieran sumar a los proyectos de transformación social. Son los demás quienes se colocaron en otro lugar y son los demás quienes tienen o no que rectificar», ha lanzado en rueda de prensa este martes en el Congreso, cuestionada por qué era posible la alianza con IU en las elecciones de Extremadura y había problemas en el caso de Andalucía y Castilla y León.

La también diputada en el Congreso ha reivindicado que los comicios extremeños que la presidenta María Guardiola adelantó al 21 de diciembre es la primera prueba para «poner en pie» a la izquierda alternativa «fuerte», tanto a nivel autonómico como estatal, y que siempre van a apostar por construir candidaturas amplias, como Unidas por Extremadura, que vayan «más allá de los límites que marca» el PSOE.