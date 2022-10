Podemos exige formar parte de las negociaciones para renovar el CGPJ

Podemos ha exigido este lunes al PSOE formar parte «activa» de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un día después de que su presidente, Carlos Lesmes, anunciara que hoy renunciará al cargo y Pedro Sánchez telefoneara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para desatascar la cuestión. El coportavoz de los morados, Pablo Fernández, ha argumentado que, como parte «legítima» del Gobierno, los socialistas deben garantizar su papel como «sujeto activo», «determinante» y «protagónico».

Fernández ha demandado a su socio que no dé «su brazo a torcer» y no ceda a la «presión del PP» que busca «excluirles» para intentar fraguar un acuerdo «bipartidista», que ya no responde al resultado de las urnas.

Desde Podemos avanzan que en próximas horas contactará con el PSOE, que conoce ya desde hace tiempo «de primera mano» su «intención y voluntad» de ser parte en la renovación del Poder Judicial.

Reproche al PP

En este contexto, han acusado al PP de intentar «amedrentar» al PSOE para mantener su dominio «anticonstitucional» del Poder Judicial, algo que no es «democrático» ni acorde al siglo XXI que los populares intenten apartarles de la renovación del CGPJ.

Sobre la dimisión de Lesmes, los de Ione Belarra creen llega «casi cuatro años tarde» y enmarcan su renuncia en una «operación con el PP» para mantener el «bloqueo» y «control antidemocrático» del órgano de Gobierno de los jueces, del que es «cómplice y connivente».