Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra. EP

Podemos cede y votará a favor del embargo de armas a Israel del Gobierno

Los morados, que habían criticado la medida duramente en los últimos días, facilitarán su convalidación esta tarde en el Congreso

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:06

Comenta

Podemos no tumbará el embargo de armas a Israel y votará a favor del real decreto que el Gobierno aprobó hace tres semanas. Todo ... pese a las críticas deslizadas en los últimos días, en los que llegaron a calificarlo de «coladero». Los cuatro diputados del partido morado tenían en su mano tumbar la iniciativa después de que Junts anunciara su apoyo a la misma, pero finalmente han reculado y, no solo van a abstenerse, como llegó a plantearse por parte de algunas formaciones de izquierda, sino que pulsarán el botón del 'sí' «para no ser una excusa del PSOE para no sacarlo», zanjan fuentes del partido. Lo cierto es que esta postura da aire a Moncloa, que temía sufrir una nueva derrota parlamentaria.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  3. 3 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  6. 6 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  7. 7 3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro
  8. 8 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  9. 9 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra
  10. 10 STEC-IC convoca huelga general en el sector educativo de Canarias contra el genocidio en Palestina

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Podemos cede y votará a favor del embargo de armas a Israel del Gobierno

Podemos cede y votará a favor del embargo de armas a Israel del Gobierno